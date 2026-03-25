У блогера Елены Мандзюк умерла собака: ее могли отравить (фото)

Елена Мандзюк сообщила о смерти своей собаки по имени Рея. Об этом она написала в своем Instagram, предположив, что животное могли отравить.

По словам Мандзюк, еще накануне Рея была здоровой и активной. Впрочем, утром блогерша нашла ее мертвой в комнате. По ее описанию, рядом с собакой была лужа крови, которая вытекала из пасти.

"Еще вчера она была живая, здоровая, ласковая... а сегодня утром я нашла ее мертвой", — написала она.

У Елены Мандзюк умерла собака

Блогер отметила, что вместе с семьей переживает сильный шок, ведь животное было для них не просто домашним любимцем, а частью семьи. Другой пес, Крон, по ее словам, пока жив, однако находится в вялом состоянии и отказывается от еды.

Мандзюк также связывает возможный инцидент с длительным давлением и угрозами, которые она, по ее словам, получала в течение последнего года из-за своей публичной позиции. Она подчеркнула, что ранее речь шла только о словесных атаках, однако теперь ситуация могла перейти в реальную угрозу.

"Когда страдает беззащитное животное, которое никому не сделало ничего плохого — это совсем другое", — отметила блогерша.

Сейчас официального подтверждения причины смерти животного нет. Обстоятельства происшествия остаются неизвестными.

