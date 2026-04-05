На Київщині охоронець супермаркету забив металевою палицею собаку: люди вимагають розголосу

У Гостомелі Київської області охоронець місцевого супермаркету забив до смерті собаку, що забіг до торгового залу. Чоловік зробив це за допомогою металевої палиці.

Як стверджують у мережі, інцидент стався на території супермаркету мережі "Фора". Фокус зібрав, що відомо про інцидент.

У суботу, 4 квітня, соцмережі вибухнули дописами про те, що охоронець магазину "Форма" у Гостомелі, що на вулиці Садовій, 2, скоїв вбивство тварини. Очевидці пишуть, що собака був безпритульним.

Через інцидент люди забили на сполох і вимагають розголосу та відповідної реакції правоохоронних органів.

Скриншот | допис про вбивство собаки у супермаркеті в Гостомелі

Реакція супермаркету

На сторінці мережі супермаркетів вже відреагували на подію через розголос у соцмережах. У коментарях обуреним людям відповіли, що вже з'ясовують ситуацію, і пояснили, що було відомо на той момент.

Керівництво зазначає, що собака нібито потрапила у торговий зал з рампи і почала поводитися агресивно. Працівник охорони, що скоїв вбивство, нібито діяв на захист людей.

"Причини загибелі тварини встановлюються відповідними органами. Записи з камер спостереження ми вже передали до правоохоронних органів", — заявили у "Форі".

Магазин також висловив співчуття з приводу того, що інцидент завершився загибеллю собаки.

Скриншот | реакція "Фори" на вбивство собаки

Варто зауважити, що це не перший випадок, коли магазин мережі звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами. У вересні 2025 року "Українська правда" з посиланням на активістів писала, що в Ірпені на Київщині працівники супермаркету нібито задушили безпритульного кота.

Згодом у "Форі" заявили, що в архіві не зберігся запис з камер відеоспостереження за добу, коли стався інцидент, через що не могли підтвердити чи спростувати звинувачення.

Нагадаємо, 4 квітня активістка повідомила, що в одеському зоопарку померла левиця: вона вимагає звільнення директора через це.

Також 4 квітня "Судово-юридична газета" писала, що власників тварин почали штрафувати за тримання собак на ланцюгах.