"Вибірково" перевірятимуть людей: на Великдень поліція працюватиме у посиленому режимі, — ЗМІ

На Великдень в Україні правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку громадян та порядок у місцях масового скупчення людей. Особлива увага буде приділена територіям біля храмів, на вулицях і автошляхах, де очікується найбільше відвідувачів.

Як розповіла речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс у коментарі виданню "Укрінформ", поліція традиційно під час Великодніх свят посилює патрулювання. За її словами, основне завдання поліції – забезпечити безпеку громадян та підтримувати порядок у місцях масового скупчення людей. Вона додала, що екіпажі поліції максимально наближені до храмів, щоб мати можливість оперативно реагувати на будь-які інциденти.

"Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання — забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь", — зазначила вона.

Крім того, Гірдвіліс уточнила, що за необхідності можуть проводитися превентивні заходи, зокрема вибіркові поверхневі перевірки. Це робиться виключно для запобігання провокаціям та забезпечення безпеки громадян.

Речниця також наголосила, що навіть у святкові дні загроза з боку російських агресорів залишається реальною через діючий воєнний стан. Вона закликала громадян уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень і сприяти поліцейським у виконанні їхніх обов’язків.

Нагадаємо, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із пропозицією щодо запровадження режиму припинення вогню на період Великодніх свят. За словами Володимира Зеленського, позиція Києва залишається незмінною, попри відмову Росії.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що Росія системно відкидає ініціативи, які не відповідають її умовам. Експерти пояснюють, що Кремль використовував короткострокові домовленості про припинення вогню як інструмент інформаційного впливу, одночасно відмовляючись від пропозицій щодо тривалого або повного припинення бойових дій.