Тимчасовий "режим тиші" на Великдень: чи готова Росія до припинення вогню, — ISW

Україна продовжує демонструвати готовність до дипломатичного врегулювання війни та пропонує конкретні кроки для зниження напруженості, зокрема тимчасове припинення вогню. Водночас Росія, за оцінками аналітиків, системно відкидає ініціативи, які не відповідають її умовам.

Як зазначають аналітики у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 30 березня, українська влада й надалі декларує відкритість до переговорного процесу з Росією, пропонуючи варіанти деескалації навіть на тлі небажання Москви визнавати будь-які переговорні позиції, що не передбачають поступок з боку Києва. Зокрема, 30 березня президент України Володимир Зеленський заявив про готовність погодитися на тимчасове припинення вогню на період Великодня — незалежно від формату, чи йдеться про повне перемир’я, чи про обмеження ударів по енергетичній інфраструктурі.

У відповідь голова комітету Ради Федерації РФ із закордонних справ Григорій Карасін заявив, що такі ініціативи не варто сприймати серйозно. В ISW нагадують, що раніше президент Росії Володимир Путін уже оголошував односторонні "перемир’я", зокрема на Великдень і День перемоги у 2025 році. Водночас тоді обидві сторони неодноразово звинувачували одна одну у порушенні режиму припинення вогню на різних ділянках фронту.

Експерти інституту наголошують, що Кремль неодноразово використовував короткострокові домовленості про припинення вогню як інструмент інформаційного впливу, намагаючись створити враження конструктивної позиції. При цьому російська сторона, за оцінками аналітиків, відкидала ініціативи щодо більш тривалого або повного припинення вогню, зокрема пропозиції України та США щодо запровадження мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.

Крім того, у звіті зазначається, що російські війська могли використовувати такі паузи для перегрупування сил і накопичення озброєння, зокрема ракет, аби посилити інтенсивність атак після завершення тимчасових "перемир’їв".

У підсумку в ISW констатують, що Україна послідовно демонструє готовність до дипломатичного діалогу та компромісів, включно з безумовним припиненням вогню, тоді як Росія, за оцінкою аналітиків, не виявляє реальної зацікавленості у добросовісних переговорах щодо завершення війни.

Крім того, в інтерв’ю виданню Axios президент Володимир Зеленський заявив, що затяжна війна в Ірані вигідна для Росії, зокрема через зростання нафтових доходів, і водночас завдає серйозної шкоди Україні через нестачу озброєння. Він також висловив занепокоєння можливим послабленням санкцій проти Москви та припустив, що після завершення іранського конфлікту адміністрація Дональд Трамп може тиснути на Україну щодо територіальних поступок, тоді як попередні переговори з американськими посланцями не дали результатів.

Раніше Фокус писав, що українська сторона серйозна ставиться до переговорів. Однак важливо, аби діалог вівся на рівні лідерів країни. Ба більше, сам Зеленський готовий зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.