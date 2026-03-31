Временный "режим тишины" на Пасху: готова ли Россия к прекращению огня, — ISW

Украина продолжает демонстрировать готовность к дипломатическому урегулированию войны и предлагает конкретные шаги для снижения напряженности, в частности временное прекращение огня. В то же время Россия, по оценкам аналитиков, системно отвергает инициативы, которые не соответствуют ее условиям.

Как отмечают аналитики в отчете Института изучения войны (ISW) за 30 марта, украинская власть продолжает декларировать открытость к переговорному процессу с Россией, предлагая варианты деэскалации даже на фоне нежелания Москвы признавать любые переговорные позиции, не предусматривающие уступок со стороны Киева. В частности, 30 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности согласиться на временное прекращение огня на период Пасхи — независимо от формата, идет ли речь о полном перемирии или об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре.

В ответ председатель комитета Совета Федерации РФ по иностранным делам Григорий Карасин заявил, что такие инициативы не стоит воспринимать серьезно. В ISW напоминают, что ранее президент России Владимир Путин уже объявлял односторонние "перемирия", в частности на Пасху и День победы в 2025 году. В то же время тогда обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня на разных участках фронта.

Эксперты института отмечают, что Кремль неоднократно использовал краткосрочные договоренности о прекращении огня как инструмент информационного воздействия, пытаясь создать впечатление конструктивной позиции. При этом российская сторона, по оценкам аналитиков, отвергала инициативы по более длительному или полному прекращению огня, в частности предложения Украины и США о введении моратория на удары по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, в отчете отмечается, что российские войска могли использовать такие паузы для перегруппировки сил и накопления вооружения, в частности ракет, чтобы усилить интенсивность атак после завершения временных "перемирий".

В итоге в ISW констатируют, что Украина последовательно демонстрирует готовность к дипломатическому диалогу и компромиссам, включая безусловное прекращение огня, тогда как Россия, по оценке аналитиков, не проявляет реальной заинтересованности в добросовестных переговорах по завершению войны.

Кроме того, в интервью изданию Axios президент Владимир Зеленский заявил, что затяжная война в Иране выгодна для России, в частности из-за роста нефтяных доходов, и в то же время наносит серьезный ущерб Украине из-за недостатка вооружения. Он также выразил обеспокоенность возможным ослаблением санкций против Москвы и предположил, что после завершения иранского конфликта администрация Дональд Трамп может давить на Украину относительно территориальных уступок, тогда как предыдущие переговоры с американскими посланниками не дали результатов.

