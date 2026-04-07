"Выборочно" будут проверять людей: на Пасху полиция будет работать в усиленном режиме, — СМИ

На Пасху в Украине правоохранители будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан и порядок в местах массового скопления людей. Особое внимание будет уделено территориям возле храмов, на улицах и автодорогах, где ожидается больше всего посетителей.

Как рассказала пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис в комментарии изданию "Укринформ", полиция традиционно во время Пасхальных праздников усиливает патрулирование. По ее словам, основная задача полиции — обеспечить безопасность граждан и поддерживать порядок в местах массового скопления людей. Она добавила, что экипажи полиции максимально приближены к храмам, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на любые инциденты.

"Национальная полиция, как и каждый год, в период Пасхальных праздников работает в усиленном режиме. Наша ключевая задача — обеспечить правопорядок и безопасность граждан в местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах. Экипажи полиции максимально приближены к местам проведения богослужений", — отметила она.

Кроме того, Гирдвилис уточнила, что при необходимости могут проводиться превентивные меры, в частности выборочные поверхностные проверки. Это делается исключительно для предотвращения провокаций и обеспечения безопасности граждан.

Пресс-секретарь также отметила, что даже в праздничные дни угроза со стороны российских агрессоров остается реальной из-за действующего военного положения. Она призвала граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать установленные ограничения и способствовать полицейским в выполнении их обязанностей.

Напомним, что Украина обратилась к Соединенным Штатам с предложением о введении режима прекращения огня на период Пасхальных праздников. По словам Владимира Зеленского, позиция Киева остается неизменной, несмотря на отказ России.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что Россия системно отвергает инициативы, которые не соответствуют ее условиям. Эксперты объясняют, что Кремль использовал краткосрочные договоренности о прекращении огня как инструмент информационного воздействия, одновременно отказываясь от предложений по длительному или полному прекращению боевых действий.