Принесла повідомлення про заборгованість: полтавець намагався вбити співробітницю "Теплоенерго"

Вісім років проведе в місцях позбавлення волі мешканець Полтави, який уранці 18 серпня 2025 року напав на працівницю підприємства "Полтаватеплоенерго", яка прийшла розносити мешканцям повідомлення про заборгованість за опалення.

Як ідеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, інцидент трапився о 10:30 ранку в під'їзді багатоквартирного житлового будинку.

Чоловік, який мав великі борги за комуналку, вранці почув, наче хтось постукав до нього у двері. Коли він виглянув на сходовий майданчик, то побачив біля поштових скриньок жінку, яка розносила повідомлення.

У суді він пояснив, що хотів її налякати, для чого повернувся до квартири, взяв поліетиленовий пакет для сміття, що стояв у коридорі квартири, висипав із нього сміття, взяв мотузку, підійшов до жінки ззаду і накинув їй на голову пакет, а на шию мотузку, почавши її поступово здавлювати.

Відео дня

Потерпіла почала кричати, присіла і намагалася відштовхнути його від себе. Правою рукою він узяв сповіщення, які розсипалися в неї, і почав запихати їх їй до рота, вдаривши приблизно п'ять разів кулаком по голові.

Завершити розпочате йому завадили крики сусіда. Він відпустив жінку і пішов назад у квартиру.

У суді умисел на вбивство підозрюваний заперечував, хоч і розумів, що вона могла задихнутися. Щоправда, суддя не повірив у ці слова, оскільки злочин мав усі ознаки того, що до нього готувалися, а сам нападник перебував у стані наркотичного сп'яніння.

За словами потерпілої, того дня вона розносила повідомлення про заборгованість, і на сходовому майданчику між першим і другим поверхами побачила підсудного з пакетом і мотузкою в руках. Нічого їй не кажучи, він накинув на неї пакет і обмотав мотузку навколо шиї, після чого почав душити.

Жінка намагалася звільнитися, кричала, але чоловік почав її бити. Коли вона присіла, той зняв їй пакет і почав запихати до рота повідомлення. У якийсь момент їй вдалося виплюнути їх, але через те, що той продовжував її душити, співробітниця комунального підприємства втратила свідомість.

Коли вона прокинулася, то зрозуміла, що сидить на підлозі, пакета на голові вже не було, але на шиї залишилася мотузка. Побачивши, що жінка прийшла до тями, обвинувачений знову взявся її душити, поки його не злякав сусід зверху.

Скориставшись цим, полтавка піднялася і вибігла з під'їзду. У дворі будинку потерпіла побачила автомобіль таксі, попросила про допомогу, однак жінка-таксистка заявила, що "не втручатиметься".

Тоді постраждала побігла до лікарні, бо дуже погано почувалася, і вже звідти викликала поліцію. Унаслідок нападу жінка отримала перелом щелепи, черепно-мозкову травму та струс мозку, а також численні гематоми та забої.

Експерти кваліфікували ушкодження як середньої тяжкості, однак наголосили: спосіб нападу був небезпечним для життя і міг призвести до смерті через удушення.

Суд визнав обвинуваченого винним за частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 115 КК України (незакінчений замах на умисне вбивство).

Окрім 8 років позбавлення волі, підсудного зобов'язали відшкодувати понад 20 тисяч гривень за лікування потерпілої та понад 11 тисяч гривень витрат на експертизи.

