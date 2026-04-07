Принесла уведомление о задолженности: полтавчанин пытался убить сотрудницу "Теплоэнерго"

Восемь лет проведет в местах лишения свободы житель Полтавы, который утром 18 августа 2025 года напал на сотрудницу предприятия "Полтаватеплоэнерго", которая пришла разносить жителям сообщения о задолженности за отопление.

Как говорится в Едином государственном реестре судебных решений, инцидент случился в 10:30 утра в подъезде многоквартирного жилого дома.

Мужчина, который имел крупные долги по коммуналке, утром услышал, как кто-то будто постучал к нему в дверь. Когда он выглянул на лестничную площадку, то увидел возле почтовых ящиков женщину, которая разносила уведомления.

В суде он объяснил, что хотел ее напугать, для чего вернулся в квартиру, взял полиэтиленовый пакет для мусора, стоявший в коридоре квартиры, высыпал из него мусор, взял веревку, подошел к женщине сзади и накинул ей на голову пакет, а на шею веревку, начав ее постепенно сдавливать.

Потерпевшая начала кричать, присела и пыталась оттолкнуть его от себя. Правой рукой он взял уведомления, которые рассыпались у нее, и начал запихивать их ей в рот, ударив примерно пять раз кулаком пот голове.

Завершить начатое ему помешали крики соседа. Он отпустил женщину и ушел обратно в квартиру.

В суде умысел на убийство подозреваемый отрицал, хоть и понимал, что она могла задохнуться. Правда, судья не поверил в эти слова, поскольку преступление имело все признаки того, что к нему готовились, а сам нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.

По словам потерпевшей, в тот день она разносила уведомления о задолженности, и на лестничной площадке между первым и вторым этажами увидела подсудимого с пакетом и веревкой в руках. Ничего ей не говоря, он накинул на нее пакет и обмотал веревку вокруг шеи, после чего начал душить.

Женщина пыталась освободиться, кричала, но мужчина начал ее бить. Когда она присела, тот снял ей пакет и начал запихивать в рот уведомления. В какой-то момент ей удалось выплюнуть их, но из-за того, что тот продолжал ее душить, сотрудница коммунального предприятия потеряла сознание.

Когда она очнулась, то поняла, что сидит на полу, пакета на голове уже не было, но на шее осталась веревка. Увидев, что женщина пришла в себя, обвиняемый снова принялся ее душить, пока его не вспугнул сосед сверху.

Воспользовавшись этим, полтавчанка поднялась и выбежала из подъезда. Во дворе дома потерпевшая увидела автомобиль такси, попросила о помощи, однако женщина-таксист заявила, что "не будет вмешиваться".

Тогда пострадавшая побежала в больницу, потому что очень плохо себя чувствовала, и уже оттуда вызвала полицию. В результате нападения женщина получила перелом челюсти, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, а также многочисленные гематомы и ушибы.

Эксперты квалифицировали повреждения как средней тяжести, однако подчеркнули: способ нападения был опасным для жизни и мог привести к смерти из-за удушения.

Суд признал обвиняемого виновным по части 3 статьи 15, части 1 статьи 115 УК Украины (незаконченное покушение на умышленное убийство).

Кроме 8 лет лишения свободы, подсудимого обязали возместить более 20 тысяч гривен за лечение потерпевшей и свыше 11 тысяч гривен расходов на экспертизы.

Напомним, в столице погиб работник "Киевтеплоэнерго", который возвращал тепло на Оболони.

Также сообщалось, кому из украинцев увеличат штрафы за коммуналку.