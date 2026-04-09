Чиновник "Укрзалізниці" попався на хабарі в $100 тисяч: обіцяв вирішити питання (фото)

$100 тисяч вимагав заступник директора Департаменту екологічної безпеки АТ "Укрзалізниця" від представника підприємства з виробництва гранітної продукції в Хмельницькій області.

Саме в таку суму він пропонував "вирішити питання" з демонтажем і списанням залізничної колії, яка залишалася на балансі "Укрзалізниці" і проходила через родовище, заважаючи розширенню виробництва, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що спочатку було заплановано ініціювати "сезонний об'їзд", щоб спеціальна комісія визнала цю ділянку залізничної колії нерентабельною, після чого розібрати її, списати та виключити з реєстрів. Потім цю ділянку мали намір передати підприємству для розширення кар'єру.

За словами фігуранта, процедура складна, потребує погоджень із керівництвом "Укрзалізниці", Мінінфраструктури та профільними підрозділами. Він обіцяв, що протягом 3-6 місяців вирішить це питання "під ключ", оскільки вже нібито має подібний досвід на Львівській залізниці.

За свої послуги гроші чоловік зажадав наперед і був затриманий правоохоронцями якраз у момент отримання суми. Під час обшуку в нього виявили та вилучили не лише готівкові кошти, а й розписку, яку він сам написав.

Обшуки відбулися у нього на роботі та за місцем проживання, а також в автомобілі.

Йому оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі). Якщо його вину буде доведено, йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. До суду вже подано клопотання про взяття під варту.

Готівку правоохоронці виявили в момент її отримання фігурантом Фото: Офіс генпрокурора

За свої послуги підозрюваний вимагав гроші наперед Фото: Офіс генпрокурора

Слідство у справі триває, і зараз правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди та коло причетних осіб.

"Укрзалізниця" розпочала службову перевірку

Реакція "Укрзалізниці" не змусила на себе чекати. Те, що трапилося, там назвали "ганебним фактом". В УЗ визнали, що співробітника екологічного напряму затримали за вимагання хабара з підприємця й обіцянку "допомоги" з вивільненням площ і розширенням бізнесу.

У компанії заявили, що максимально сприяють розслідуванню ДБР і Національної поліції.

"Уже вчора оперативно передано всі запитувані матеріали. Наша служба корпоративної безпеки на постійному зв'язку зі слідчими, щоб допомогти з'ясувати всі обставини. І раптом будуть ще скомпрометовані співробітники компанії — повне сприяння у їх виявленні", — запевнили в УЗ.

Також почалася внутрішня службова перевірка за оприлюдненими фактами.

"Працівника тут же відсторонюємо від виконання посадових обов'язків. Якщо тільки будуть ознаки, що посадовець діяв не сам, усіх причетних буде одразу відсторонено, а всі матеріали передано правоохоронцям", — ідеться в повідомленні.

Клієнтів компанії, постачальників, партнерів і громадян попередили: у разі, якщо хтось прикривається роботою в "Укрзалізниці", пропонує послуги "сприяння" або "прискорення" — в жодному разі не варто приймати подібні пропозиції, а одразу ж повідомляти на гарячу лінію.

