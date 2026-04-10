Скандал в академії ДПСУ: курсантка закликає дружити росіян і українців і мала рахунок у банку РФ

Дівчина, як стверджується у треді в соцмережах, продавала свої малюнки за рублі та навіть мала рахунок у російському банку.

На курсантку 4-го курсу Національної академії ДПСУ звернув увагу Іван Галенко ("Юнкер") — український громадсько-військовий діяч, блогер та заступник командира роти БПЛА 12-ої бригади спеціального призначення "Азов".

У пості на Х він виклав кілька скріншотів та зауважив, що дівчину звуть Анна Мамченко, їй 20 років.

За словами Галенка, курсантка академії ДПСУ має рахунок в російському банку, працює через "Яндекс" і "Вконтакте" та продає рекламу на каналі "виключно за рублі".

"Такою діяльністю вона займається не перший рік, а в своєму телеграм-каналі під ніком "flowelina" пише, "що тут забувають про війну", - зауважив Галенко.

Також він зазначив, що Мамченко продає свої картинки за рублі і закликає дружити росіян і українців.

У курсантки було кілька профілів у соцмережах, нині вони всі закриті, або видалені. Лишився тільки Youtube-канал.

"Через 2 місяці вона одягне погон і буде кимось керувати", — зауважив Галенко.

Він також написав, що "пані курсант за моєю інформацією втратила батька на війні, тому її логіка ще більше робиться дивною".

"Це в будь-якому випадку не припустима діяльність для майбутнього офіцера. ", — зауважив Галенко.

В коментарях тегнули СБУ та ДПСУ, але офіційної реакції поки що немає.

