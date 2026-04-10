Скандал в академии ГПСУ: курсантка призывает дружить россиян и украинцев и имела счет в банке РФ

Девушка, как утверждается в треде в соцсетях, продавала свои рисунки за рубли и даже имела счет в российском банке.

На курсантку 4-го курса Национальной академии ГПСУ обратил внимание Иван Галенко ("Юнкер") — украинский общественно-военный деятель, блогер и заместитель командира роты БПЛА 12-й бригады специального назначения "Азов".

Анна Мамченко уже удалила свои каналы в соцсетях

В посте на Х он выложил несколько скриншотов и отметил, что девушку зовут Анна Мамченко, ей 20 лет.

По словам Галенко, курсантка академии ГПСУ имеет счет в российском банке, работает через "Яндекс" и "Вконтакте" и продает рекламу на канале "исключительно за рубли".

Мамченко общалась на русском и продавала свое творчество за рубли

"Такой деятельностью она занимается не первый год, а в своем телеграм-канале под ником "flowelina" пишет, "что здесь забывают о войне", — отметил Галенко.

Відео дня

Также он отметил, что Мамченко продает свои картинки за рубли и призывает дружить россиян и украинцев.

Свои каналы Мамченко уже удалила

У курсантки было несколько профилей в соцсетях, сейчас они все закрыты или удалены. Остался только Youtube-канал.

"Через 2 месяца она наденет погон и будет кем-то руководить", — отметил Галенко.

Он также написал, что "госпожа курсант по моей информации потеряла отца на войне, поэтому ее логика еще больше делается странной".

"Это в любом случае не допустимая деятельность для будущего офицера. ", — заметил Галенко.

В комментариях тегнули СБУ и ГПСУ, но официальной реакции пока нет.

