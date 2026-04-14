Намагався втекти з України: затримано підозрюваних у скоєнні теракту в Броварах (фото, відео)

Напередодні у Броварах Київської області близько 22:08 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що поблизу приватного домогосподарства стався вибух.

Унаслідок інциденту поранення дістав 36-річний чоловік, а на місце події вже невдовзі прибули прибули поліцейські, рятувальники ДСНС, медики, вибухотехніки поліції Київської області, а також співробітники СБУ, повідомили правоохоронці.

Потерпілому чоловікові медичну допомогу надали на місці, він відмовився від госпіталізації. Місце інциденту огородили для проведення слідчих дій.

Уже 14 квітня поліція повідомила про затримання двох чоловіків, підозрюваних у підриві. У скоєнні злочину підозрюють 23-річного жителя Броварів і 17-річного приїжджого Чернівецької області. Обидва вже під вартою. Другого фігуранта затримали на вокзалі в місті Могилів-Подільський Вінницької області, звідки він намагався виїхати за межі України.

Відео дня

Слідство встановило, що вони діяли за вказівкою спецслужб Росії за обіцянку грошової винагороди. Один із них безпосередньо заклав саморобний вибуховий пристрій, інший встановив мобільний телефон, за допомогою якого велося спостереження.

Вибухівка була розміщена біля паркану і приведена в дію за допомогою телефонного дзвінка. Мобільний пристрій для фіксації теракту зловмисники закріпили до вуличного стовпа лінії електропередач.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено телефони, сім-картки, компоненти вибухівки, електросірники, одяг, який вони використовували під час скоєння теракту.

У результаті обшуків у підозрюваних вилучили низку доказів Фото: СБУ

Як розповіли очевидці журналістам "24 каналу", вибуховий пристрій був у чорному пакеті та містив елементи ураження, зокрема гайки та болти. Розлетівшись, вони пошкодили паркан навпроти, а також автомобіль, припаркований на цій вулиці.

Поруч із місцем вибуху ввечері гуляв чоловік із собакою, він дістав поранення, проте перебуває у стабільному стані.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за фактом терористичного акту (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). У разі, якщо вину затриманих буде повністю доведено в суді, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

