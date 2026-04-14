Пытался бежать из Украины: задержаны подозреваемые в совершении теракта в Броварах (фото, видео)

Накануне в Броварах Киевской области около 22:08 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что вблизи частного домохозяйства произошел взрыв.

В результате инцидента ранения получил 36-летний мужчина, а на место происшествия уже вскоре прибыли прибыли полицейские, спасатели ГСЧС, медики, взрывотехники полиции Киевской области, а также сотрудники СБУ, сообщили правоохранители.

Пострадавшему мужчине медицинскую помощь предоставили на месте, он отказался от госпитализации. Место инцидента оградили для проведения следственных действий.

Уже 14 апреля полиция сообщила о задержании двух мужчин, подозреваемых в подрыве. В совершении преступления подозреваются 23-летний житель Броваров и 17-летний приезжий Черновицкой области. Оба уже под стражей. Второй фигурант был задержан на вокзале в городе Могилев-Подольский Винницкой области, откуда он пытался выехать за пределы Украины.

Следствие установило, что они действовали по указанию спецслужб России за обещание денежного вознаграждения. Один из них непосредственно заложил самодельное взрывное устройство, другой установил мобильный телефон, с помощью которого велось наблюдение.

Взрывчатка была размещена возле забора и приведена в действие с помощью телефонного звонка. Мобильное устройство для фиксации теракта злоумышленники закрепили к уличному столбу линии электропередач.

Во время обысков у подозреваемых изъяты телефоны, сим-карты, компоненты взрывчатки, электроспички, одежда, которую они использовали во время совершения теракта.

В результате обысков у подозреваемых изъяли ряд улик Фото: СБУ

Как рассказали очевидцы журналистам "24 канала", взрывное устройство было в черном пакете и содержало элементы поражения, в частности гайки и болты. Разлетевшись, они повредили забор напротив, а также автомобиль, припаркованный на этой улице.

Рядом с местом взрыва вечером гулял мужчина с собакой, он получил ранения, однако находится в стабильном состоянии.

По данному факту начато досудебное расследование по факту террористического акта (ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). В случае, если вина задержанных будет полностью доказана в суде, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

