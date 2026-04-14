Взрывчатку заложили возле забора: СМИ выяснили новые подробности теракта в Броварах

Теракта в Броварах произошел 13 апреля, вечером. Очевидцы рассказывают, что видели двух мужчин, сейчас полиции удалось задержать подозреваемых.

На месте инцидента, где произошел взрыв, в течение всей ночи работали соответствующие службы. Мужчина, который живет на этой улице сказал, что самодельную взрывчатку заложили возле забора. Она была начинена гайками и болтами. Об этом он рассказал журналистам телеканала "Киев24".

Новые подробности о взрыве в Броварах

В сюжете говорится, что сейчас на месте событий нет ни полиции, ни работников ГСЧС, ни других соответствующих служб. Остались только воронка от устройства, которое было здесь в черном пакете.

Местный житель Владимир рассказал, что вчера на самом деле очень громко и все очень напугались. Очевидцы видели двух мужчин, их удалось опознать благодаря камерам.

Відео дня

Также местный рассказал о том, что один мужчина был ранен. Он в 11 часов вечера, гулял с собакой, и в этот момент произошел взрыв. Поэтому он пострадал, но, как уверяет его сосед, ранения не серьезные, и он в стабильном состоянии.

Напомним, что в Броварах прогремел взрыв. Его причиной стал теракт, заявили правоохранители. Подозреваемых в совершении теракта уже задержали.

Серия терактов в Украине

Отметим, что в последнее время в Украине прогремели серии взрывов.

В частности, 23 марта в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего были повреждены окна. Впоследствии на той же территории прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

23 февраля в Николаеве на территории неработающей АЗС произошел взрыв. В результате этого пострадали семь сотрудников патрульной полиции.

В ночь на 22 февраля во Львове произошла серия взрывов, в результате которых погибла 23-летняя женщина, а более двадцати человек получили ранения. Среди пострадавших семеро остаются в тяжелом состоянии.