В Броварах произошел теракт: взрыв прогремел в частном секторе, пострадал мужчина, — СМИ

В Броварах прогремел взрыв. Его причиной стал теракт, заявили правоохранители.

Известно, что в результате теракта есть один пострадавший мужчина. Подозреваемых в совершении теракта уже задержали. Об этом сообщили "Суспільному" в пресс-службе полиции.

По предварительным данным "РБК-Украина", причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

В полиции пока не комментировали информацию на своих страницах, в то же время пообещали в ближайшее время опубликовать больше деталей.

Серия терактов в Украине — что известно

Ранее Фокус сообщал, что 23 марта в Буче произошел взрыв неизвестного предмета вблизи многоквартирного жилого дома, в результате чего были повреждены окна. Впоследствии на той же территории прогремел еще один взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

Впоследствии подозреваемого удалось задержать. В СБУ сообщили, что мужчину завербовали россияне через интернет.

23 февраля в Николаеве на территории неработающей АЗС произошел взрыв. В результате этого пострадали семь сотрудников патрульной полиции.

В ночь на 22 февраля во Львове произошла серия взрывов, в результате которых погибла 23-летняя женщина, а более двадцати человек получили ранения. Среди пострадавших семеро остаются в тяжелом состоянии.

После этого политолог и руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко предупредил, что теракт во Львове является сигналом, что угроза диверсий на территории Украины может существенно возрасти в ближайшее время. По его словам, Россия все активнее осуществляет подрывную деятельность в тылу, пытаясь распространить панику и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.