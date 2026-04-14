Вибухівку заклали біля паркану: ЗМІ з'ясували нові подробиці теракту у Броварах

Теракту у Броварах стався 13 квітня, вечері. Очевидці розповідають, що бачили двох чоловіків, наразі поліції вдалося затримати підозрюваних.

На місці інциденту, де стався вибух, упродовж усієї ночі працювали відповідні служби. Чоловік, який живе на цій вулиці сказав, що саморобну вибухівку заклали біля паркану. Вона була начинена гайками та болтами. Про це він розповів журналістам телеканалу "Київ24".

Нові подробиці про вибух у Броварах

У сюжеті йдеться, що зараз на місці подій немає ні поліції, ні працівників ДСНС, ні інших відповідних служб. Залишилися тільки вирва від пристрою, що був тут у чорному пакеті.

Місцевий житель Володимир розповів, що вчора насправді дуже гучно і всі дуже налякалися. Очевидці бачили двох чоловіків, їх вдалося опізнати завдяки камерам.

Також місцевий розповів про те, що одного чоловіка було поранено. Він об 11 годині вечора, гуляв з собакою, і в цей момент стався вибух. Тож він постраждав, але, як запевняє його сусід, поранення не серйозні, і він у стабільному стані.

Нагадаємо, що у Броварах пролунав вибух. Його причиною став теракт, заявили правоохоронці. Підозрюваних у скоєнні теракту вже затримали.

Серія терактів в Україні

Зазначимо, що останнім часом в Україні пролунали серії вибухів.

Зокрема, 23 березня у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого було пошкоджено вікна. Згодом на тій самій території пролунав ще один вибух, у результаті якого постраждали двоє правоохоронців.

23 лютого у Миколаєві на території непрацюючої АЗС стався вибух. Внаслідок цього постраждали семеро співробітників патрульної поліції.

У ніч на 22 лютого у Львові сталася серія вибухів, унаслідок яких загинула 23-річна жінка, а понад двадцять осіб отримали поранення. Серед постраждалих семеро залишаються у тяжкому стані.