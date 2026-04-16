Понад 300 тис. на рік: як змінилася вартість навчання в українських ЗВО

Напередодні вступної кампанії 2026 року вартість навчання в Україні знову вийшла на перший план.

За чотири останні роки вартість навчання в університетах зросла на 60%, констатує ресурс Education.ua, і подальші темпи зростання тільки прискорюються. Якщо 2021 року рік коштував у середньому 19 171 грн, то 2025-го — уже 30 798 грн. При цьому найбільш різке підвищення вартості навчання відбулося саме за останній рік.

Які спеціальності подорожчали найбільше

Проаналізувавши конкурсні пропозиції 2022-2025 років, автори дослідження виділили 10 спеціальностей, які подорожчали найбільше.

Міжнародні відносини. Зростання склало +93% — з 24 920 грн до 48 079 грн;

Прикладна математика (+91%);

Географія та регіональні студії (+88%);

Маркетинг (+87%);

Правоохоронна діяльність (+84%);

Облік та оподаткування (+82%);

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (+82%);

Міжнародне право (+79%);

Залізничний транспорт (+79%);

Громадське здоров'я (77%).

Найдорожчі найдешевші регіони за вартістю навчання

Найдорожчим для навчання є захід України, де вартість стартує від 34 504 грн у Закарпатській області та сягає 37 800 грн у Чернівецькій області та 37 480 грн — у Львівській області.

У Київській області середня вартість навчання — 37 308 грн.

Найдешевше навчання — у Херсонській (22 315 грн) та Миколаївській (22 640 грн) областях. У Полтавській області рік навчання обійдеться в середньому в 23 506 грн, а в Сумській — у 24 124 грн.

Найдорожчими спеціальностями стали стоматологія, медицина, міжнародні відносини та право, ІТ та мистецтво. Попри високу вартість навчання, на них завжди великий конкурс.

Найменш популярними є залізничний транспорт, машинобудування, металургія, енерговиробництво та аграрні спеціальності. На спеціальності, які значно дешевші за вище названі, і які держава вважає критично важливими, буму охочих не спостерігається.

Вартість навчання в приватних ЗВО: недешеве задоволення

Якщо в державних закладах вищої освіти ціни хоч і кусаються, але не шокують, то вартість навчання в приватних університетах вражає.

"Найдорожче вища освіта коштує в приватних закладах, де навчання стартує від 100 тисяч грн на рік. Наприклад, рік навчання American University Kyiv у 2025 році коштував у середньому 323 999 грн, Зигмунд Фрейд Університет України — 315 000 грн, а в Українському католицькому університеті — 147 000 грн", — ідеться в дослідженні.

Найдешевшими стали Таврійський християнський інститут (у середньому 11 750 грн), Волинська православна богословська академія (15 000 грн) і Бердянський державний педагогічний університет (15 177 грн).

Державні гранти: хто може на них розраховувати

Держава готує гранти для студентів на контракті, проте вони доступні тільки для абітурієнтів, у яких бали НМТ — вищі за середні. За два роки експерименту державними грантами скористалися понад 40 тисяч студентів, а середній розмір фінансової допомоги становив трохи більше 23 тисяч гривень.

Нагадаємо, торік за підсумками НМТ найнижчий показник продемонстрували ті, хто складав завдання з математики, — 132,3 балів.

Також повідомлялося, що торік школярам, які набрали на НМТ понад 185 балів, обіцяли, що вони отримають президентську стипендію в 10 тис. на рік.