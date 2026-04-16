Больше 300 тыс. в год: как изменилась стоимость обучения в украинских вузах

В преддверии вступительной кампании 2026 года стоимость обучения в Украине снова вышла на первый план.

За четыре последних года стоимость обучения в университетах выросла на 60%, констатирует ресурс Education.ua, и дальнейшие темпы роста только ускоряются. Если в 2021 году год стоил в среднем 19 171 грн, то в 2025-м — уже 30 798 грн. При этом наиболее резкое повышение стоимости обучения произошло именно за последний год.

Какие специальности подорожали больше всего

Проанализировав конкурсные предложения 2022-2025 годов, авторы исследования выделили 10 специальностей, которые подорожали больше всего.

Международные отношения. Рост составил + 93% — с 24 920 грн до 48 079 грн;

Прикладная математика (+91%);

География и региональные студии (+88%);

Маркетинг (+87%);

Правоохранительная деятельность (+84%);

Учет и налогообложение (+82%);

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок (+82%);

Международное право (+79%);

Железнодорожный транспорт (+79%);

Общественное здоровье (77%).

Самые дорогие самые дешевые регионы по стоимости обучения

Самым дорогим для обучения является запад Украины, где стоимость стартует от 34 504 грн в Закарпатской области и достигает 37 800 грн в Черновицкой области и 37 480 грн – во Львовской области.

В Киевской области средняя стоимость обучения — 37 308 грн.

Самое дешевое обучение — в Херсонской (22 315 грн) и Николаевской (22 640 грн) областях. В Полтавской области год обучения обойдется в среднем в 23 506 грн, а в Сумской – в 24 124 грн.

Самыми дорогими специальностями стали стоматология, медицина, международные отношения и право, ИТ и искусство. Несмотря на высокую стоимость обучения, на них всегда большой конкурс.

Наименее популярными являются железнодорожный транспорт, машиностроение, металлургия, энергопроизводство и аграрные специальности. На специальности, которые значительно дешевле выше названных, и которые государство считает критически важными, бума желающих не наблюдается.

Стоимость обучения в частных вузах: недешевое удовольствие

Если в государственных высших учебных заведениях цены хоть и кусаются, но не шокируют, то стоимость обучения в частных вузах впечатляет.

"Дороже всего высшее образование стоит в частных заведениях, где обучение стартует от 100 тысяч грн в год. Например, год обучения American University Kyiv в 2025 году стоил в среднем 323 999 грн, Зигмунд Фрейд Университет Украины — 315 000 грн, а в Украинском католическом университете — 147 000 грн", — говорится в исследовании.

Наиболее дешевыми стали Таврический христианский институт (в среднем 11 750 грн), Волынская православная богословская академия (15 000 грн) и Бердянский государственный педагогический университет (15 177 грн).

Государственные гранты: ко может на них рассчитывать

Государство готовит гранты для студентов на контракте, однако они доступны только для абитуриентов, у которых баллы НМТ — выше средних. За два года эксперимента государственными грантами воспользовались более 40 тысяч студентов, а средний размер финансовой помощи составлял чуть более 23 тысяч гривен.

Напомним, в прошлом году по итогам НМТ самый низкий показатель продемонстрировали те, кто сдавал задания по математике, — 132,3 баллов.

Также сообщалось, что в прошлом году школьникам, которые набрали на НМТ более 185 баллов, обещали, что они получат президентскую стипендию в 10 тыс. в год.