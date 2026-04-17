"Якщо хтось відмовляється — буде звільнений": в Україні запускають перевірку усіх митників, — нардеп

Після призначення нового керівника митниці. У службі почнуть масштабні перевірки та переатестації. Мета реформи — залишити лише тих, хто відповідає професійним вимогам.

Зокрема, усі працівники мають пройти перевірку протягом 18 місяців. Про це зазначив в ефірі День.LIVE член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

За його словами, одним із ключових кроків реформи стане повна переатестація всіх працівників. Всі вони мають пройти верифікацію, кваліфікацію і конкурс.

"Це буде перезавантаження, фактично переатестація всього складу працівників митниці. Протягом 18 місяців вони повинні всі пройти атестації і дійсно це буде такий серйозний і важливий конкурс, який дасть можливість подивитися, хто кваліфіковано працює, а хто вже не повинен працювати на митниці. Якщо хтось відмовляється від проходження конкурсу, він буде автоматично звільнений", — розповів Леонов.

Що відомо про нового керівника митниці?

Нагадаємо, 10 квітня Уряд України ухвалив кадрове рішення щодо призначення нового керівника Державної митної служби. Відомство очолить колишній детектив НАБУ Орест Мандзій, який переміг за результатами відкритого конкурсу.

Орест Мандзій на момент участі в конкурсі обіймав посаду керівника одного з підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України. Раніше, у 2001–2017 роках, він проходив службу в системі Міністерства внутрішніх справ України, де працював на різних посадах. Зокрема, він був співробітником Личаківського та Франківського районних відділів міліції у Львові, працював в обласних управліннях МВС у Львівській та Рівненській областях, а також у підрозділах Національної поліції, зокрема в департаменті протидії наркозлочинності.

Раніше Фокус писав, що на посаду голови Митниці претендував т.в.о. керівника Державіаслужби Данііл Меньшиков, якого пов’язували з розслідуваннями ДБР щодо можливих фінансових зловживань. Його можливе призначення викликало суспільний резонанс на тлі інформації про ймовірне лобіювання його кандидатури впливовими покровителями та попередні скандали.