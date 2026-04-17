"Если кто-то отказывается — будет уволен": в Украине запускают проверку всех таможенников, — нардеп

После назначения нового руководителя таможни. В службе начнут масштабные проверки и переаттестации. Цель реформы — оставить только тех, кто соответствует профессиональным требованиям.

В частности, все работники должны пройти проверку в течение 18 месяцев. Об этом заявил в эфире День.LIVE член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

По его словам, одним из ключевых шагов реформы станет полная переаттестация всех работников. Все они должны пройти верификацию, квалификацию и конкурс.

"Это будет перезагрузка, фактически переаттестация всего состава работников таможни. В течение 18 месяцев они должны все пройти аттестации и действительно это будет такой серьезный и важный конкурс, который даст возможность посмотреть, кто квалифицированно работает, а кто уже не должен работать на таможне. Если кто-то отказывается от прохождения конкурса, он будет автоматически уволен", — рассказал Леонов.

Что известно о новом руководителе таможни?

Напомним, 10 апреля Правительство Украины приняло кадровое решение о назначении нового руководителя Государственной таможенной службы. Ведомство возглавит бывший детектив НАБУ Орест Мандзий, который победил по результатам открытого конкурса.

Орест Мандзий на момент участия в конкурсе занимал должность руководителя одного из подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Ранее, в 2001-2017 годах, он проходил службу в системе Министерства внутренних дел Украины, где работал на различных должностях. В частности, он был сотрудником Лычаковского и Франковского районных отделов милиции во Львове, работал в областных управлениях МВД во Львовской и Ровенской областях, а также в подразделениях Национальной полиции, в частности в департаменте противодействия наркопреступности.

Ранее Фокус писал, что на должность главы Таможни претендовал и.о. руководителя Госавиаслужбы Даниил Меньшиков, которого связывали с расследованиями ГБР относительно возможных финансовых злоупотреблений. Его возможное назначение вызвало общественный резонанс на фоне информации о вероятном лоббировании его кандидатуры влиятельными покровителями и предыдущих скандалов.