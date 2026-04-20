Знайшли майже $500 тисяч готівкою: керівника ВЛК затримали на хабарі, — Глагола

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України та Нацполіцією затримали на одержанні неправомірної вигоди керівника військово-лікарської комісії (ВЛК) у Береговому Закарпатської області.

Він нібито організував схему оформлення висновків про непридатність до військової служби, повідомляє журналіст Віталій Глагола з посиланням на слідство.

За словами автора, затриманий — дерматовенеролог і голова військово-лікарської комісії при Берегівській лікарні.

"За моєю інформацією, його взяли на гарячому під час одержання неправомірної вигоди за допомогу військовослужбовцю в отриманні відповідного висновку ВЛК", — ідеться в публікації.

Під час обшуків вдома у фігуранта знайшли майже $500 тисяч готівкою.

"Наскільки мені відомо, обшуки тривають, і це може бути не остаточна сума, яку буде виявлено у керівника ВЛК", — зазначає Глагола.

Зазначимо, що на момент написання матеріалу інформації від офіційних органів за цим фактом не було.

