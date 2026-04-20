Нашли почти $500 тысяч наличными: руководителя ВВК задержали на взятке, — Глагола

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины и Нацполицией задержали на получении неправомерной выгодны руководителя военно-врачебной комиссии (ВВК) в Берегово Закарпатской области.

Он якобы организовал схему оформления выводов о непригодности к военной службе, сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на следствие.

По словам автора, задержанный — дерматовенеролог и глава военно-врачебной комиссии при Береговской больнице.

"По моей информации, его взяли с поличным во время получения неправомерной выгоды за помощь военнослужащему в получении соответствующего заключения ВВК", — говорится в публикации.

В ходе обысков дома у фигуранта нашли почти $500 тысяч наличными.

"Насколько мне известно, обыски продолжаются, и это может быть не окончательная сумма, которая будет обнаружена у руководителя ВВК", — отмечает Глагола.

Отметим, что на момент написания материала информации от официальных органов по этому факту не было.

