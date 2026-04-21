Ходив з автоматом по вулиці: столична поліція затримала чоловіка з арсеналом зброї (фото, відео)

Чоловік з автоматом, який, не ховаючись, ходив по одному з житлових комплексів на вулиці Каховській у Києві, налякав очевидців.

Люди зателефонували до Дніпровського управління поліції вчора приблизно о 23:10 годині та повідомили про небезпеку, розповіли столичні правоохоронці у пресрелізі 21 квітня.

Коли наряд прибув за вказаною адресою, то поліцейські швидко з'ясували, до якої квартири увійшов порушник громадського спокою, і затримали його.

Під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловікові 37 років, він — місцевий житель, який, до всього іншого, був у стані сп'яніння. Житло в цьому комплексі чоловік орендує.

Під час обшуку з квартири поліцейські вилучили карабін "Кольт М-4", мисливську рушницю і приблизно 200 набоїв, а також наркотичні речовини. Усе вилучене відправили на експертизу, розслідування триває.

18 квітня озброєний чоловік у Голосіївському районі після побутового конфлікту із сусідом вийшов на вулицю зі зброєю і розстріляв дорогою кількох людей. Потім він узяв заручників у супермаркеті "Велмарт", убивши ще двох людей.

Після 40-хвилинних безуспішних переговорів зі злочинцем правоохоронці прийняли рішення штурмувати магазин. Спецпідрозділ КОРД ліквідував стрільця і звільнив заручників.

Загальна кількість загиблих становила сім осіб.

Трагедія в Києві знову порушила тему легалізації короткоствольної зброї, а також викликала критику дій поліції, оскільки двоє патрульних, які могли зупинити стрільця, маючи при собі табельну зброю, втекли з місця трагедії.

Проти них порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.