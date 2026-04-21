Ходил с автоматом по улице: столичная полиция задержала мужчину с арсеналом оружия (фото, видео)

Мужчина с автоматом, который, не скрываясь, ходил по одному из жилых комплексов на улице Каховской в Киеве, напугал очевидцев.

Люди позвонили в Днепровское управление полиции вчера около 23:10 часов и сообщили об опасности, рассказали столичные правоохранители в пресс-релизе 21 апреля.

Когда наряд прибыл по указанному адресу, то полицейские быстро выяснили, в какую квартиру вошел нарушитель общественного спокойствия, и задержали его.

При проверке документов выяснилось, что мужчине 37 лет, он — местный житель, который, ко всему прочему, был в состоянии опьянения. Жилье в этом комплексе мужчина арендует.

В ходе обыска из квартиры полицейские изъяли карабин "Кольт М-4", охотничье ружье и около 200 патронов, а также наркотические вещества. Все изъятое отправили на экспертизу, расследование продолжается.

Відео дня

18 апреля вооруженный мужчина в Голосеевском районе после бытового конфликта с соседом вышел на улицу с оружием и расстрелял по дороге нескольких человек. Затем он взял заложников в супермаркете "Велмарт", убив еще двух человек.

После 40-минутных безуспешных переговоров с преступником правоохранители приняли решение штурмовать магазин. Спецподразделение КОРД ликвидировало стрелка и освободило заложников.

Общее количество погибших составило семь человек.

Трагедия в Киеве снова подняла тему легализации короткоствольного оружия, а также вызвала критику действий полиции, поскольку двое патрульных, которые могли остановить стрелка, имея при себе табельное оружие, сбежали с места трагедии.

Против них возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности, повлекшей тяжелые последствия.