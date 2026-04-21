РФ хоче масово завезти росіян для видобутку марганцю на ТОТ, — експерт

Минулого тижня стало відомо, що російська компанія "Реале Інженеринг Інвест" займеться незаконним розробленням Велико-Токмацького родовища марганцю на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Підприємство, чверть акцій якого належить структурі "Ростеха" ТОВ "РТ-Розвиток бізнесу", отримало ліцензію на видобуток корисних копалин у лютому 2026 року, а у квітні зайнялося геологорозвідкою, повідомляв "Коммерсант".

Велико-Токмацьке родовище входить до топ-5 світових родовищ марганцю за обсягом запасів, які становлять 1,7 млрд тонн. Цього вистачить на 100 років видобутку. Наразі 90% марганцю, який використовується для поліпшення якості сталі, Росія закуповує за кордоном, зокрема в ПАР, Бразилії та Габоні.

Для порівняння — найбільше в Росії Усинське родовище в Кемеровській області має запас у 127,7 млн тонн, а Порожинське в Красноярському краї — лише 29,46 млн.

Поруч із родовищем на ТОТ уже будують гірничо-збагачувальний комбінат, на якому будуть зайняті 3000 осіб.

За словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, на окупованих територіях на сьогодні не живуть люди, які по суті могли б займатися видобутком марганцю. Принаймні, на території Запорізької області.

"З точки зору залучення населення росіяни, якщо уявити, що вони дійдуть до фактичного інвестування та видобутку марганцю на окупованих територіях, безпосередньо за цим родовищем, то вони насамперед стимулюватимуть і намагатимуться завезти громадян РФ, бо це відповідає їхній політиці впровадження репопуляції", — констатує експерт.

Він зазначає, що росіяни точно не кликатимуть на роботу українців із півночі Донецької області або з Луганщини, навіть якщо ті мають досвід роботи в шахтах.

"Вони (українські шахтарі) там не потрібні, там потрібні росіяни. А взяти в такій кількості російських шахтарів по суті ніде, і це одна з проблем, чому і на території РФ досі немає видобутку марганцю в обсягах, які могли б вони забезпечити", — констатує Андрющенко.

Згідно з інформацією з російського реєстру юридичних осіб, 25,1% компанії "Реале Інженеринг Інвест" належить "дочці" компанії "Ростех", яку очолює близький соратник глави Кремля РФ Володимира Путіна Сергій Чемезов — ТОВ "РТ-Розвиток бізнесу".

Перспективи проєкту з видобутку марганцю на згаданому родовищі поки що виглядають невизначеними через кризу в російській і світовій металургії, а також через постійні обстріли в окупованій частині Запорізької області.

Нагадаємо, Росія виставила на продаж українські природні ресурси на окупованій Луганщині. Там було продано право на розробку Бобриківського золоторудного родовища.

