РФ хочет массово завезти россиян для добычи марганца на ВОТ, — эксперт

На прошлой неделе стало известно, что российская компания "Реале Инженеринг Инвест" займется незаконной разработкой Велико-Токмацкого месторождения марганца на временно оккупированной территории Запорожской области.

Предприятие, четверть акций которого принадлежит структуре "Ростеха" ООО "РТ-Развитие бизнеса", получило лицензию на добычу полезных ископаемых в феврале 2026 года, а в апреле занялось геологоразведкой, сообщал "Коммерсант".

Велико-Токмакское месторождение входит в топ-5 мировых месторождений марганца по объему запасов, которые составляют 1,7 млрд тонн. Этого хватит на 100 лет добычи. Сейчас 90% марганца, который используется для улучшения качества стали, Россия закупает за границей, в частности в ЮАР, Бразилии и Габоне.

Для сравнения – крупнейшие в России Усинское месторождение в Кемеровской области имеет запас в 127,7 млн тонн, а Порожинское в Красноярском крае — всего 29,46 млн.

Рядом с месторождением на ТОТ уже строится горно-обогатительный комбинат, на котором будут заняты 3000 человек.

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, на оккупированных территориях на сегодняшний день не живут люди, которые по сути могли бы заниматься добычей марганца. По крайней мере, на территории Запорожской области.

"С точки зрения вовлечения населения россияне, если представить, что они дойдут до фактического инвестирования и добычи марганца на оккупированных территориях, непосредственно по этому месторождению, то они в первую очередь будут стимулировать и пытаться завезти граждан РФ, потому что это отвечает их политике внедрения репопуляции", — констатирует эксперт.

Он отмечает, что россияне точно не будут звать на работу украинцев с севера Донецкой области или с Луганщины, даже если те имеют опыт работы в шахтах.

"Они (украинские шахтеры) там не нужны, там нужны россияне. А взять в таком количестве российских шахтеров по сути негде, и это одна из проблем, почему и на территории РФ до сих пор нет добычи марганца в объемах, которые могли бы они обеспечить", — констатирует Андрющенко.

Согласно информации из российского реестра юридических лиц, 25,1% компании "Реале Инженеринг Инвест" принадлежит "дочке" компании "Ростех", которую возглавляет близкий соратник главы Кремля РФ Владимира Путина Сергей Чемезов — ООО "РТ-Развитие бизнеса".

Перспективы проекта по добыче марганца на упомянутом месторождении пока что выглядят неопределенными из-за кризиса в российской и мировой металлургии, а также из-за постоянных обстрелов в оккупированной части Запорожской области.

Напомним, Россия выставила на продажу украинские природные ресурсы на оккупированной Луганщине. Там было продано право на разработку Бобриковского золоторудного месторождения.

