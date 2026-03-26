Украинское месторождение продано оккупантами за 9,7 млн долларов, а его запасы около 1,64 тонны золота, что по текущим ценам могло бы стоить почти 260 млн долларов.

Россия выставила на продажу украинские природные ресурсы на оккупированной Луганщине. Там было продано право на разработку Бобриковского золоторудного месторождения. Об этом говорится в расследовании Reuters.

Как указано в материале, компания "Алчевскпромгруп" получила лицензию на добычу золота на этом месторождении всего за 9,7 млн долларов. В то же время его запасы оцениваются примерно в 1,64 тонны золота, что по текущим рыночным ценам может составлять около 260 млн долларов.

В расследовании указано, что стоимость сделки в десятки раз ниже потенциальной рыночной цены ресурса.

Журналисты отмечают, что это лишь один из примеров масштабной распродажи активов на оккупированных территориях. По данным расследования, Москва выставляет на онлайн-аукционы десятки объектов, среди которых есть как шахты, карьеры, так и сельскохозяйственные земли.

Речь идет о системной политике присвоения украинских ресурсов.

"В Москве оккупированные территории называют "Новороссией" и открыто заявляют о намерении их развития. Президент РФ Владимир Путин назвал это "программой восстановления исторических земель", — сообщает Reuters.

По данным журналистов, только 2024-2026 гг Россия планирует потратить около 11,8 млрд долларов на развитие захваченных регионов, что почти втрое больше, чем выделяется на другие регионы РФ в рамках подобных программ.

Ранее месторождение разрабатывала австралийская компания Korab Resources, однако она была вынуждена прекратить работу еще в 2014 году после начала оккупации.

Порты, ресурсы и экономическая эксплуатация

Кроме золота, Россия также активно вывозит другие полезные ископаемые с захваченных территорий. По информации Reuters, с 2022 по 2025 год было экспортировано не менее 500 тыс. тонн угля, который поставлялся в третьи страны.

Эксперты отмечают, что подобные действия не только нарушают международное право, но и свидетельствуют о попытке России закрепить экономический контроль над оккупированными регионами и получать с них прибыль.

Между тем украинская разведка отмечает, что ключевым для России является именно транспортная инфраструктура, обеспечивающая ведение войны.

Кроме эксплуатации портов в Азовском море, в частности в Мариуполе и Бердянске для экспорта украинского угля, зерна и других ресурсов, по данным Reuters, Кремль выставляет на продажу украинские природные ресурсы через государственные аукционы. Среди них — месторождения золота, гранита и другие полезные ископаемые.

По словам украинского военного с позывным "Орест", на которого ссылается агентство, диверсии в тылу противника не способны существенно остановить эксплуатацию Россией украинских земель. "Железная дорога простирается на сотни километров. Мы не всесильны, к сожалению", — говорит он

Россия не планирует возвращать эти территории, говорят аналитики, учитывая масштаб инвестиций.

"Активное вложение в экономику и инфраструктуру делает оккупацию не только политическим, но и финансовым инструментом", — отмечает эксперт Института изучения войны Каролина Гирд.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сравнил ситуацию с Крымом, подчеркнув, что подобные проекты являются лишь "витриной", которая не улучшает жизнь местных жителей и сопровождается милитаризацией.

Между тем премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Украине начинается первый проект по добыче лития.