Українське родовище продано окупантами за 9,7 млн доларів, а його запаси близько 1,64 тонни золота, що за поточними цінами могло б коштувати майже 260 млн доларів.

Росія виставила на продаж українські природні ресурси на окупованій Луганщині. Там було продано право на розробку Бобриківського золоторудного родовища. Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Як зазначено в матеріалі, компанія "Алчевськпромгруп" отримала ліцензію на видобуток золота на цьому родовищі лише за 9,7 млн доларів. Водночас його запаси оцінюються приблизно у 1,64 тонни золота, що за поточними ринковими цінами може становити близько 260 млн доларів.

У розслідуванні вказано, що вартість угоди у десятки разів нижча за потенційну ринкову ціну ресурсу.

Журналісти зазначають, що це лише один із прикладів масштабного розпродажу активів на окупованих територіях. За даними розслідування, Москва виставляє на онлайн-аукціони десятки об’єктів, серед яких є як шахти, кар’єри, так і сільськогосподарські землі.

Йдеться про системну політику привласнення українських ресурсів.

Путін похвалився, скільки грошей Росія вклала в окупований український Крим

"У Москві окуповані території називають "Новоросією" та відкрито заявляють про намір їхнього розвитку. Президент РФ Володимир Путін назвав це "програмою відновлення історичних земель", — повідомляє Reuters.

За даними журналістів, лише 2024-2026 рр Росія планує витратити близько 11,8 млрд доларів на розвиток захоплених регіонів, що майже втричі більше, ніж виділяється на інші регіони РФ у межах подібних програм.

Раніше родовище розробляла австралійська компанія Korab Resources, однак вона була змушена припинити роботу ще 2014 року після початку окупації.

Порти, ресурси та економічна експлуатація

Окрім золота, Росія також активно вивозить інші корисні копалини з захоплених територій. За інформацією Reuters, від 2022 по 2025 рік було експортовано щонайменше 500 тис. тонн вугілля, яке постачалося до третіх країн.

Експерти наголошують, що подібні дії не лише порушують міжнародне право, а й свідчать про спробу Росії закріпити економічний контроль над окупованими регіонами та отримувати з них прибуток.

Тим часом ураїнська розвідка наголошує, що ключовим для Росії є саме транспортна інфраструктура, що забезпечує ведення війни.

Окрім експлуатації портів в Азовському морі, зокрема в Маріуполі та Бердянську для експорту українського вугілля, зерна та інших ресурсів, за даними Reuters, Кремль виставляє на продаж українські природні ресурси через державні аукціони. Серед них — родовища золота, граніту та інші корисні копалини.

За словами українського військового з позивним "Орест", на якого посилається агентство, диверсії в тилу противника не здатні суттєво зупинити експлуатацію Росією українських земель. "Залізниця простягається на сотні кілометрів. Ми не всесильні, на жаль", — каже він

Росія не планує повертати ці території, кажуть аналітики, з огляду на масштаб інвестицій.

"Активне вкладення в економіку та інфраструктуру робить окупацію не лише політичним, а й фінансовим інструментом", — зазначає експертка Інституту вивчення війни Кароліна Гірд.

Водночас президент України Володимир Зеленський порівняв ситуацію з Кримом, підкресливши, що подібні проєкти є лише "вітриною", яка не покращує життя місцевих жителів і супроводжується мілітаризацією.

Тим часом прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні розпочинається перший проєкт з видобутку літію.