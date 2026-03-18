Путін похвалився, скільки грошей Росія вклала в окупований український Крим

Президент Росії Володимир Путін заявив, що за 12 років окупації Росія витратила на анексований Крим не менше 1,3 трильйона рублів.

Таку суму очільник Кремля назвав під час наради з розвитку півострова, яка була приурочена до 12-ї річниці його анексії, пише опизиційне російське видання "Медуза".

"За минулі роки багато зроблено для розвитку Криму та Севастополя. Протягом 12 років на вирішення пріоритетних соціально-економічних питань півострова направлено близько 1,3 трильйона рублів", — сказав Путін.

Окрім того, Путін назвав окупацію українського Криму "історичним днем" для РФ та привітав жителів, яких під дулом автоматів загнали на так званий референдум.

Журналісти натякають, що це суцільний мізер. Тільки для порівняння, витрати федерального бюджету Росії за попередній рік склали 43 трильйони рублів.

Відео дня

18 березня в МЗС РФ опублікували пост, що був присвячений 12-й річниці "загальнокримського референдуму". За інформацією російської сторони, "за" входження до складу Росії нібито проголосувало 96,77% населення Криму за явки 83,1%, у Севастополі — 95,6% за явки 89,5%.

Нагадаємо, у 12-ту річницю окупації українського Криму Росією Туреччина виступила за суверенітет України і відкрито заявила, що не визнає анексію півострова Російською Федерацією. Відповідну заяву зробили в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

Також Фокус писав, що нині Крим — це фактично велика військова база РФ. Але вона слабка, адже логістичні ланцюжки, якими користується Росія в Криму, досить легко знищити, вважають військові аналітики.