Річниця анексії Криму: Туреччина виступила із заявою, яка не сподобається РФ

Туреччина виступає за суверенітет України і відкрито заявила, що не визнає анексію Кримського півострова Російською Федерацією. Таку позицію влада країни займає від самого початку.

Відповідна заява пролунала в Міністерстві закордонних справ Туреччини у 12-ту річницю анексії Криму, про що йдеться на сайті відомства та на його сторінках у соцмережах.

"У дванадцяту річницю анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим України за допомогою незаконного референдуму ми знову заявляємо, що Туреччина не визнає фактичної ситуації в Криму, що являє собою порушення міжнародного права", — йдеться в тексті заяви.

Туреччина рішуче підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і продовжить уважно стежити за ситуацією на півострові і не відкладати її розгляд, приділяючи особливу увагу становищу кримських татар.

Що кажуть у МЗС РФ

У зовнішньополітичному відомстві заяву Туреччини поки що ніяк не коментували, проте опублікували пост про 12-ту річницю "загальнокримського референдуму". Згідно з інформацією російської сторони, "за" входження до складу Росії нібито проголосувало 96,77% населення Криму за явки 83,1%, у Севастополі — 95,6% за явки 89,5%.

"За перебігом загальнокримського референдуму спостерігали 135 міжнародних спостерігачів із 23 країн і 1240 спостерігачів від кримських організацій, референдум висвітлювали 623 журналісти зі 169 ЗМІ", — ідеться в заяві.

Також у МЗС нагадали, що 16 березня виповнюється 105 років від дня підписання Договору про дружбу і братерство між Російською Соціалістичною Федеративною Радянською Республікою та Великими національними зборами Туреччини, що увійшов в історію як Московський договір 1921 року.

Анексія Криму — незаконний референдум і невизнання на міжнародному рівні

16 березня виповнюється рівно 12 років від того дня, коли в Криму відбувся фейковий референдум про його статус. Перед цим РФ ввела на півострів "зелених чоловічків", які, як виявилося, були військовими, але без розпізнавальних знаків.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії. Уже 21 березня 2014 року Путін на церемонії в Кремлівському палаці написав закон, який передав "приєднання Криму і Севастополя до Росії та утворення нових федеральних округів".

У Європейському Союзі тоді заявили, що продовжують засуджувати анексію Криму і не визнають вибори, які відбулися на півострові. Таку саму заяву зробили і в США, наголосивши, що, захопивши Крим, Росія порушила всі міжнародні норми, включно зі Статутом ООН і хартією ОБСЄ.

У жовтні 2015 року в Москві презентували книгу "#Кримнаш" про невідповідність російському законодавству рішення про анексію півострова. Вона є зібранням юридичних, політичних і моральних аргументів на користь того, що анексія Криму була несправедливою і нечесною.

У своєму близькому оточенні президент Росії Володимир Путін нібито визнавав, що анексія Криму була помилкою. Про це 2019 року говорив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Зараз Крим — це фактично велика військова база РФ. Фокус раніше детально аналізував слабкі місця Кримського півострова. Логістичні ланцюжки, якими користується Росія в Криму, досить легко знищити, вважають військові аналітики.

Нагадаємо, 8 травня 2023 року радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після того, як Україна звільнить Кримський півострів від російської окупації, найімовірніше він позбудеться статусу автономної республіки.

Президент України Володимир Зеленський у вересні 2023 року підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму. Уряд мав за місяць визначити межі та адміністративні центри новостворених громад.