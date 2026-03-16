Годовщина аннексии Крыма: Турция выступила с заявлением, которое не понравится РФ

Турция выступает за суверенитет Украины и открыто заявила, что не признает аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией. Такую позицию власти страны занимают с самого начала.

Соответствующее заявление прозвучало в Министерстве иностранных дел Турции в 12-ую годовщину аннексии Крыма, о чем говорится на сайте ведомства и на его страницах в соцсетях.

"В двенадцатую годовщину аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым Украины посредством незаконного референдума мы вновь заявляем, что Турция не признает фактическую ситуацию в Крыму, которая представляет собой нарушение международного права", — гласит текст заявления.

Турция решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и продолжит внимательно следить за ситуацией на полуострове и не откладывать ее рассмотрение, уделяя особое внимание положению крымских татар.

Что говорят в МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве заявление Турции пока никак не комментировали, однако опубликовали пост о 12-й годовщине "общекрымского референдума". Согласно информации российской стороны, "за" вхождение в состав России якобы проголосовало 96,77% населения Крыма при явке 83,1%, в Севастополе — 95,6% при явке 89,5%.

"За ходом общекрымского референдума наблюдали 135 международных наблюдателей из 23 стран и 1240 наблюдателей от крымских организаций, референдум освещали 623 журналиста из 169 СМИ", — говорится в заявлении.

Также в МИД напомнили, что 16 марта исполняется 105 лет со дня подписания Договора о дружбе и братстве между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и Великим национальным собранием Турции, вошедшего в историю как Московский договор 1921 года.

Аннексия Крыма — незаконный референдум и непризнание на международном уровне

16 марта исполняется ровно 12 лет с того дня, когда в Крыму прошел фейковый референдум о его статусе. Перед этим РФ ввела на полуостров "зеленых человечков", которые, как оказались, были военными, но без опознавательных знаков.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России. Уже 21 марта 2014 года Путин на церемонии в Кремлевском дворце написал закон, который передал "присоединение Крыма и Севастополя к России и образование новых федеральных округов".

В Европейском Союзе тогда заявили, что продолжают осуждать аннексию Крыма и не признают прошедшие на полуострове выборы. Такое же заявление сделали и в США, подчеркнув, что, захватив Крым, Россия нарушила все международные нормы, включая Устав ООН и хартию ОБСЕ.

В октябре 2015 года в Москве презентовали книгу "#Крымнаш" о несоответствии российскому законодательству решения об аннексии полуострова. Она является собранием юридических, политических и моральных аргументов в пользу того, что аннексия Крыма была несправедливой и нечестной.

В своем ближнем окружении президент России Владимир Путин якобы признавал, что аннексия Крыма была ошибкой. Об этом в 2019 году говорил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Сейчас Крым – это фактически крупная военная база РФ. Фокус ранее подробно анализировал слабые места Крымского полуострова. Логистические цепочки, которыми пользуется Россия в Крыму, довольно легко уничтожить, считают военные аналитики.

Напомним, 8 мая 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после того, как Украина освободит Крымский полуостров от российской оккупации, вероятнее всего он лишится статуса автономной республики.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2023 года подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма. Правительство должно было за месяц определить границы и административные центры новообразованных громад.