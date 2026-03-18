Путин похвастался, сколько денег Россия вложила в оккупированный украинский Крым

Президент России Владимир Путин заявил, что за 12 лет оккупации Россия потратила на аннексированный Крым не менее 1,3 триллиона рублей.

Такую сумму глава Кремля назвал во время совещания по развитию полуострова, которое было приурочено к 12-й годовщине его аннексии, пишет опизиционное российское издание "Медуза".

"За прошедшие годы много сделано для развития Крыма и Севастополя. В течение 12 лет на решение приоритетных социально-экономических вопросов полуострова направлено около 1,3 триллиона рублей", — сказал Путин.

Кроме того, Путин назвал оккупацию украинского Крыма "историческим днем" для РФ и поздравил жителей, которых под дулом автоматов загнали на так называемый референдум.

Журналисты намекают, что это сплошной мизер. Только для сравнения, расходы федерального бюджета России за предыдущий год составили 43 триллиона рублей.

Відео дня

18 марта в МИД РФ опубликовали пост, посвященный 12-й годовщине "общекрымского референдума". По информации российской стороны, "за" вхождение в состав России якобы проголосовало 96,77% населения Крыма при явке 83,1%, в Севастополе — 95,6% при явке 89,5%.

Напомним, в 12-ю годовщину оккупации украинского Крыма Россией Турция выступила за суверенитет Украины и открыто заявила, что не признает аннексию полуострова Российской Федерацией. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел Турции.

Также Фокус писал, что сейчас Крым — это фактически большая военная база РФ. Но она слабая, ведь логистические цепочки, которыми пользуется Россия в Крыму, достаточно легко уничтожить, считают военные аналитики.