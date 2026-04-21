У плаценті вагітних українок виявили радіонукліди: учений назвав причину

Навіть через 40 років після аварії на Чорнобильській атомній електростанції радіація нагадує про себе.

Перевищення рівня небезпечних радіонуклідів, атомів із нестабільними ядрами, що мимовільно розпадаються і виділяють випромінювання, досі знаходять у плаценті деяких вагітних українок, повідомляє "Українська правда" з посиланням на слова генерального директора Всеукраїнського центру материнства і дитинства та доктора медичних наук Юрія Антипкіна.

Академік Національної академії медичних наук (НАМН) України наголосив, що вітчизняні вчені змогли довести негативний вплив аварії на ЧАЕС та її наслідків на вагітність і здоров'я дітей, які ще не народилися, а також продемонструвати згубний вплив накопичення в плаценті радіонуклідів.

На початку 2026 року дослідники, які й досі моніторять стан вагітних, проводячи, зокрема, й радіотримію плаценти, виявили у вагітних жінок, пацієнток Всеукраїнського центру материнства і дитини, небезпечну кількість радіоактивних речовин.

Серед жінок з ускладненими вагітностями або ризиками зафіксували 19 бекерелів на кілограм маси тіла. Уже за рівня 10 бекерелів є ризики викиднів і народження діток зі слабким здоров'ям.

За словами Антипкіна, підвищений рівень радіонуклідів у плаценті фіксують не лише серед киянок, а й у мешканок інших районів.

Однією з причин накопичення радіоактивних речовин у плацентах, вважає вчений, може бути вживання забрудненої їжі, яку незаконно вирощують у Чорнобильській зоні та продають на стихійних ринках. Щоб це припинити, необхідний жорсткий і частий контроль продуктів на ринках, підкреслює академік.

У Херсонському обласному центрі контролю та профілактики хвороб констатують, що понад 70% природної радіації, яка накопичується в людині, припадає на харчові продукти та воду, до яких потрапляють найнебезпечніші довгоживучі радіонукліди — цезій-137 і стронцій-90. Період їхнього напіврозпаду — близько 30 років.

Найбільше радіоактивне зараження мають м'ясні продукти, такі як кістки, кістковий мозок, хрящі, шкіра, кров і внутрішні органи тварин. У свинини радіоактивність менша, ніж у яловичини, і близько половини її переходить під час варіння м'яса в бульйон.

Незбиране молоко має здатність більше накопичувати цезій і стронцій (до 100%).

У яйцях радіонукліди накопичуються в шкаралупі. Під час варіння цілих яєць радіонукліди можуть переходити в саме яйце.

В овочах, фруктах і ягодах найбільш забрудненими частинами є стебла, листя і плодоніжка, а також шкірка. А ягоди, які ростуть у зонах радіонуклідного забруднення (чорна смородина, червона смородина, аґрус, чорниця) поглинають радіонукліди.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження протягом п'яти років незаконно вирощують врожай: пшеницю та кукурудзу. Ділянки загальною площею 190 гектарів було незаконно передано в комунальну власність.

Також повідомлялося, що жабі в зоні відчуження вдалося адаптуватися до високої радіації.