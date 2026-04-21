В плаценте беременных украинок обнаружили радионуклиды: ученый назвал причину

Даже спустя 40 лет после аварии на Чернобыльской атомной электростанции радиация напоминает о себе.

Превышение уровня опасных радионуклидов, атомов с нестабильными ядрами, которые самопроизвольно распадаются и выделяют излучение, до сих пор находят в плаценте некоторых беременных украинок, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на слова генерального директора Всеукраинского центра материнства и детства и доктора медицинских наук Юрия Антипкина.

Академик Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины подчеркнул, что отечественные ученые смогли доказать негативное влияние аварии на ЧАЭС и ее последствий на беременность и здоровье еще не родившихся детей, а также продемонстрировать губительное влияние накопления в плаценте радионуклидов.

В начале 2026 года исследователи, которые до сих пор мониторят состояние беременных, проводя в том числе и радиотримию плаценты, выявили у беременных женщин, пациенток Всеукраинскогоцентра материнства и ребенка, опасное количество радиоактивных веществ.

Среди женщин с осложненными беременностями или рисками зафиксировали 19 беккерелей на килограмм массы тела. Уже при уровне 10 бекерелей есть риски выкидышей и рождения деток со слабым здоровьем.

По словам Антипкина, повышеный уровень радионуклидов в плаценте фиксируют не только среди киевлянок, и и у жительниц других районов.

Одной из причин накопления радиоактивных веществ в плацентах, считает ученый, может быть употребление загрязненной пищи, которую незаконно выращивают в Чернобыльской зоне и продают на стихийных рынках. Чтобы это пресечь, необходим жесткий и частый контроль продуктов на рынках, подчеркивает академик.

В Херсонском областном центре контроля и профилактики болезней констатируют, что более 70% накапливающейся в человеке природной радиации приходится на пищевые продукты и воду, в которые попадают наиболее опасные долгоживущие радионуклиды — цезий-137 и стронций-90. Период их полураспада — около 30 лет.

Наибольшее радиоактивное заражение мясные продукты, такие как кости, костный мозг, хрящи, кожа, кровь и внутренние органы животных. У свинины радиоактивность меньше, чем у говядины, и около половины ее переходит при варке мяса в бульон.

Цельное молоко имеет способность больше накапливать цезий и стронций (до 100%).

В яйцах радионуклиды скапливаются в скорлупе. При варке целых яиц радионуклиды могут переходить в самое яйцо.

В овощах, фруктах и ​​ягодах более загрязненными частями являются стебли, листья и плодоножка, а также кожица. А ягоды, которые растут в зонах радионуклидного загрязнения (черная смородина, красная смородина, крыжовник, черника) поглощают радионуклиды.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения в течение пяти лет незаконно выращивают урожай: пшеницу и кукурузу. Участки общей площадью 190 гектаров были незаконно переданы в коммунальную собственность.

Также сообщалось, что лягушке в зоне отчуждения удалось адаптироваться к высокой радиации.