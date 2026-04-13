В Чернобыльской зоне отчуждения годами выращивали пшеницу и кукурузу: есть угроза для людей

В Чернобыльской зоне отчуждения в течение пяти лет незаконно выращивают урожай. Участки общей площадью 190 гектаров были незаконно переданы в коммунальную собственность.

В Офисе генерального прокурора заявили, что там выращивали пшеницу и кукурузу. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Прокуратура обратилась в хозяйственный суд Киевской области с иском о возвращении государству трех земельных участков.

Земли расположены в Вышгородском районе на территории зоны отчуждения и зоне обязательного отселения, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

После передачи территорий в коммунальную собственность она была безосновательно оформлена на частную компанию.

После этого на протяжении лет территории использовались для выращивания сельскохозяйственных культур, в частности пшеницы и кукурузы без специального разрешения, что представляет риск для жизни и здоровья людей.

Відео дня

"Следствие установило, что основанием для регистрационных действий стало решение Полесского районного совета, которого на самом деле не существует. Также использовали государственные акты на землю, выданные бывшему коллективному предприятию "Свитанок", которое находится в процессе прекращения и не имеет правопреемников", — говорится в сообщении.

