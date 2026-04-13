У Чорнобильській зоні відчуження роками вирощували пшеницю та кукурудзу: є загроза для людей

У Чорнобильській зоні відчуження впродовж п'яти років незаконно вирощують врожай. Ділянки загальною площею 190 гектарів були незаконно передані у комунальну власність.

В Офісі генерального прокурора заявили, що там вирощували пшениці та кукурудзу. Про це йдеться в повідомленні відомства у Telegram.

Прокуратура звернулася до господарського суду Київської області з позовом про повернення державі трьох земельних ділянок.

Землі розташовані у Вишгородському районі на території зони відчуження та зоні обов’язкового відселення, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Після передачі територій у комунальну власність вона була безпідставно оформлена на приватну компанію.

Після цього впродовж років території використовувалися задля вирощування сільськогосподарських культур, зокрема пшениці та кукурудзи без спеціального дозволу, що становить ризик для життя і здоров’я людей.

"Слідство встановило, що підставою для реєстраційних дій стало рішення Поліської районної ради, якого насправді не існує. Також використали державні акти на землю, видані колишньому колективному підприємству "Світанок", яке перебуває у процесі припинення і не має правонаступників", — йдеться в повідомленні.

