Называет радиоактивное здание своим домом: Чернобыльская АЭС стала убежищем для "супергероя"

Чернобыльская зона отчуждения, возможно, не подходит для жизни людей, однако это не касается всех форм жизни — ученые нашли вид, процветающий здесь.

Почти 40 лет назад взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС заставил людей покинуть Зону отчуждения. Однако другие виды живых существ не только поселились здесь, но выжили и адаптировались, а некоторые и вовсе процветают, пишет Фокус.

Процветание видов отчасти может быть связано с отсутствием людей, но для одного организма ионизирующее излучение, сохраняющееся внутри окружающих реактор конструкций, похоже, стало преимуществом.

Исследование показывает, что на внутренних стенах одного из самых радиоактивных зданий на Земле процветает странный черный гриб. Этот гриб называется Cladosporium sphaerospermum и некоторые ученые считают, что его темный пигмент, меланин, вероятно, позволяет ему использовать ионизирующее излучение посредством процесса, аналогичного тому, как растения используют свет для фотосинтеза. Этот предполагаемый механизм даже называют радиосинтезом.

Впрочем, несмотря на то, что гриб действительно процветает в присутствии ионизирующего излучения, ученые не могли определить, как и почему это происходит. Радиосинтез — теория, которую трудно доказать.

Теория берет свое начало в конце 1990-х годах, когда микробиологи под руководством Нелли Ждановой из Украинской национальной академии наук отправились в полевое исследование в Чернобыльскую зону отчуждения. Команда стремилась выяснить, существует ли какая-либо жизнь вокруг разрушенного реактора.

Ученые были потрясены, обнаружив, сообщество грибов, насчитывающее невероятные 37 видов. Примечательно, что эти организмы, как правило, имели темный или черный цвет и были богаты пигментом меланином. C. sphaerospermum доминировал в образцах, демонстрируя при этом одни из самых высоких уровней радиоактивного загрязнения.

Дальнейшие исследования радиофармаколога Екатерины Дадачовой и иммунолога Артуро Касадеваля из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США показали, что воздействие ионизирующего излучения на C. sphaerospermum не наносит грибку вреда так, как другим организмам.

Отметим, что ионизирующее излучение — излучение частиц, достаточно мощных, чтобы выбивать электроны из атомов, превращая их в ионные формы. Известно, что ионизация способна разрушать молекулы, вмешиваясь в биохимические реакции и даже повреждая ДНК.

Такое воздействие разрушительно для человека, однако C. sphaerospermum оказался на удивление устойчивым и даже лучше рос при воздействии ионизирующего излучения. Другие эксперименты показали, что ионизирующее излучение изменяет поведение грибного меланина.

В 2008 году ученые впервые предложили биологическое объяснение процесса, аналогичного фотосинтезу. Команда предположила, что гриб, вероятно, поглощал ионизирующее излучение и преобразовывал его в энергию. В то же время меланин выполнял функцию, аналогичную светопоглощающему пигменту хлорофиллу, а также действовал как защитный щит от более вредного воздействия излучения. Результаты исследования 2022 года подтвердили данные исследования 2008 года.

Идея радиосинтеза невероятно крута — словно из научной фантастики. Но, возможно, еще круче то, что этот странный гриб делает что-то непонятное для нас, чтобы нейтрализовать нечто настолько опасное для человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что черные "лягушки-мутанты" из Чернобыля дают надежду на возвращение людей в зону отчуждения.

Ранее Фокус писал о том, что лягушка в зоне отчуждения удалось адаптироваться к высокой радиации.

При написании использовались материалы Atlas of Mycology, Ukrainian National Academy of Sciences, Science Alert.