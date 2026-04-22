Вбивство Ірини Фаріон: підозрюваний Зінченко втратив свідомість під час суду (відео)

Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон Вʼячеслав Зінченко заявив, що веде голодування.

Також на суді хлопець намагався повіситися просто під час засідання, а потім знепритомнів. До нього викликали медиків, а слухання зупинили. Про це стало відомо із прямої трансляції, повідомляє канал "Новини. LIVE".

За словами очевидців, присутніх у залі попросили залишити приміщення. Люди, які прийшли підтримати обвинуваченого, емоційно реагували на події.

Перед тим В'ячеслав Зінченко прямо в Шевченківському суді Львова намагався повіситися просто в залі суду на футболці. Згодом Зінченко визнав, що це шоу, щоб перенести засідання.

Суд продовжив В'ячеславу Зінченку, який не визнає свою провину і на знак порушення його конституційних прав голодує, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Зінченко повідомив, що веде кілька днів голодування. Адже йому відмовляють у задоволенні клопотань, які забезпечують його право на захист.

Як пише "Суспільне", В'ячеслав Зінченко втретє відмовився давати покази. Колегія суддів ухвалила завершити з'ясування обставин і перейти до судових дебатів. Після цього слово взяв обвинувачений.

"Ваша честь, я хочу зазначити, я на даний момент не готовий до дебатів. Я в такому стані не можу сприймати інформацію сторони обвинувачення", — сказав він.

Коли прокурорка продовжувала зачитувати докази, які вже раніше розглядав суд, В'ячеслав Зінченко знепритомнів. Його схопили під руки нацгвардійці, які сиділи біля нього. До суду викликали "швидку". Присутніх попросили вийти із зали суду. Оголосили перерву.

Нагадаємо, Ірину Фаріон було смертельно поранено ввечері 19 липня 2024 року. Колишня депутатка та мовознавиця Фаріон померла в лікарні після отримання важкого поранення в голову.

Незабаром поліція затримала В'ячеслава Зінченка, якому інкримінують умисне вбивство.

Адвокати підозрюваного в убивстві стверджують, що в їхньому розпорядженні є відео, на якому одночасно нібито видно одразу "двох Зінченків", що, на їхню думку, є свідченням на користь підзахисного.