Убийство Ирины Фарион: подозреваемый Зинченко потерял сознание во время суда (видео)

Обвиняемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что ведет голодовку.

Также на суде парень пытался повеситься прямо во время заседания, а потом потерял сознание. К нему вызвали медиков, а слушания остановили. Об этом стало известно из прямой трансляции, сообщает канал "Новости. LIVE".

По словам очевидцев, присутствующих в зале попросили покинуть помещение. Люди, которые пришли поддержать обвиняемого, эмоционально реагировали на события.

Перед тем Вячеслав Зинченко прямо в Шевченковском суде Львова пытался повеситься прямо в зале суда на футболке. Впоследствии Зинченко признал, что это шоу, чтобы перенести заседание.

Суд продлил Вячеславу Зинченко, который не признает свою вину и в знак нарушения его конституционных прав голодает, меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Зинченко сообщил, что ведет несколько дней голодовки. Ведь ему отказывают в удовлетворении ходатайств, которые обеспечивают его право на защиту.

Как пишет "Суспільне", Вячеслав Зинченко в третий раз отказался давать показания. Коллегия судей постановила завершить выяснение обстоятельств и перейти к судебным дебатам. После этого слово взял обвиняемый.

"Ваша честь, я хочу отметить, я на данный момент не готов к дебатам. Я в таком состоянии не могу воспринимать информацию стороны обвинения", — сказал он.

Когда прокурор продолжала зачитывать доказательства, которые уже ранее рассматривал суд, Вячеслав Зинченко потерял сознание. Его схватили под руки нацгвардейцы, которые сидели возле него. В суд вызвали "скорую". Присутствующих попросили выйти из зала суда. Объявили перерыв.

Напомним, Ирина Фарион была смертельно ранена вечером 19 июля 2024 года. Бывший депутат и языковед Фарион умерла в больнице после получения тяжелого ранения в голову.

Вскоре полиция задержала Вячеслава Зинченко, которому инкриминируют умышленное убийство.

Адвокаты подозреваемого в убийстве утверждают, что в их распоряжении есть видео, на котором одновременно якобы видно сразу "двух Зинченко", что, по их мнению, является свидетельством в пользу подзащитного.