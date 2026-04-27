Хабар понад $100 тисяч: НАБУ та САП викрили топ-чиновника Полтавської СБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованної антикорупційної прокуратури викрили начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні хабара. Обох їх було затримано під час отримання другого траншу.

Загальний розмір хабара складав 110 тисяч доларів. Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Водночас там не називають імен працівників СБУ, які були викриті під час отримання хабара.

За даними слідства, вони вимагали 110 тисяч доларів у підприємця за те, щоб укласти угоду про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії. Крім того, вони діяли через посередника, адвоката.

Осіб затримано на гарячому під час одержання другого траншу у сумі 55 тисяч доларів. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

У СБУ наразі не коментували затримання своїх співробітників.

Відео дня

