Взятка более $100 тысяч: НАБУ и САП разоблачили топ-чиновника Полтавской СБУ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили начальника следственного отдела УСБУ в Полтавской области и его подчиненного на получении взятки. Оба они были задержаны во время получения второго транша.

Общий размер взятки составлял 110 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

В то же время там не называют имен работников СБУ, которые были разоблачены при получении взятки.

По данным следствия, они требовали 110 тысяч долларов у предпринимателя за то, чтобы заключить соглашение о признании виновности и прекращении уголовного преследования его компании. Кроме того, они действовали через посредника, адвоката.

Лица задержаны с поличным при получении второго транша в сумме 55 тысяч долларов. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.

В СБУ пока не комментировали задержание своих сотрудников.

