Взятка более $100 тысяч: НАБУ и САП разоблачили топ-чиновника Полтавской СБУ
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили начальника следственного отдела УСБУ в Полтавской области и его подчиненного на получении взятки. Оба они были задержаны во время получения второго транша.
Общий размер взятки составлял 110 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
В то же время там не называют имен работников СБУ, которые были разоблачены при получении взятки.
По данным следствия, они требовали 110 тысяч долларов у предпринимателя за то, чтобы заключить соглашение о признании виновности и прекращении уголовного преследования его компании. Кроме того, они действовали через посредника, адвоката.
Лица задержаны с поличным при получении второго транша в сумме 55 тысяч долларов. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия.
В СБУ пока не комментировали задержание своих сотрудников.
Напомним, что сотрудники ГБР совместно со Службой безопасности Украины и Нацполицией задержали на получении неправомерной выгоды руководителя военно-врачебной комиссии (ВВК) в Берегово Закарпатской области. Во время обысков дома у фигуранта нашли почти $500 тысяч наличными.
Ранее стало известно, что 100 тысяч долларов требовал заместитель директора Департамента экологической безопасности АО "Укрзализныця" от представителя предприятия по производству гранитной продукции в Хмельницкой области.
Напомним, заместителя начальника Ровенского СБУ задержали во время получения $620 тысяч взятки.
Также сообщалось, что блогер Дмитрий Варварук заявил, что Гоструда требовали взятку у его бизнеса.