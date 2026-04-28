Замість двох перевірок — одна: уряд спростив техогляд для міжнародних перевізників

Уряд ухвалив рішення спростити технічний контроль для вантажівок, що здійснюють міжнародні перевезення за дозволами ЄКМТ — замість двох перевірок залишиться одна.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, нова процедура одночасно підтверджуватиме відповідність і українським, і міжнародним вимогам.

“Це означає менше бюрократії, менше витрат часу і коштів та зрозумілі правила для роботи”, — зазначив він.

Раніше перевізники проходили дві окремі перевірки технічного стану вантажівок — одну за українськими правилами, іншу для отримання міжнародного сертифіката ЄКМТ (Європейської конференції міністрів транспорту). Фактично це були дублюючі процедури, тобто перевірки з однаковою метою, які потрібно було проходити двічі в різних установах. За останні роки бізнес витратив на це близько 300 мільйонів гривень. Після змін залишиться одна перевірка, а сертифікат ЄКМТ — документ, який дозволяє виконувати міжнародні перевезення між понад 40 країнами — видаватиметься одразу після техогляду.

Відео дня

Також уряд відкриває ринок технічного контролю: сертифікати зможуть видавати не лише державні підприємства, а всі акредитовані суб’єкти — тобто компанії або організації, які пройшли офіційне підтвердження своєї компетентності та отримали відповідний дозвіл. Це можуть бути як державні, так і приватні центри технічного контролю. За словами Кулеби, це має посилити конкуренцію, знизити вартість послуг і підвищити їх якість.

Крім того, впроваджуються європейські підходи до техконтролю, зокрема єдина класифікація недоліків, чіткі правила експлуатації транспорту та інтеграція даних у державну систему. На останній розподіл дозволів ЄКМТ подали понад 21 тисячу вантажівок, для яких нові правила спростять роботу.

Нагадаємо, після призначення нового керівника державної митниці планують масштабну реформу: протягом 18 місяців усі працівники мають пройти перевірку, переатестацію та конкурсний відбір. Як заявив член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов, це передбачає повне “перезавантаження” служби — оцінюватимуть кваліфікацію працівників, а тих, хто відмовиться від проходження конкурсу, звільнятимуть.