Вместо двух проверок — одна: правительство упростило техосмотр для международных перевозчиков

Правительство приняло решение упростить технический контроль для грузовиков, осуществляющих международные перевозки по разрешениям ЕКМТ — вместо двух проверок останется одна.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, новая процедура одновременно будет подтверждать соответствие и украинским, и международным требованиям.

"Это означает меньше бюрократии, меньше затрат времени и средств и понятные правила для работы", — отметил он.

Ранее перевозчики проходили две отдельные проверки технического состояния грузовиков — одну по украинским правилам, другую для получения международного сертификата ЕКМТ (Европейской конференции министров транспорта). Фактически это были дублирующие процедуры, то есть проверки с одинаковой целью, которые нужно было проходить дважды в разных учреждениях. За последние годы бизнес потратил на это около 300 миллионов гривен. После изменений останется одна проверка, а сертификат ЕКМТ — документ, который позволяет выполнять международные перевозки между более 40 странами — будет выдаваться сразу после техосмотра.

Также правительство открывает рынок технического контроля: сертификаты смогут выдавать не только государственные предприятия, а все аккредитованные субъекты — то есть компании или организации, которые прошли официальное подтверждение своей компетентности и получили соответствующее разрешение. Это могут быть как государственные, так и частные центры технического контроля. По словам Кулебы, это должно усилить конкуренцию, снизить стоимость услуг и повысить их качество.

Кроме того, внедряются европейские подходы к техконтролю, в частности единая классификация недостатков, четкие правила эксплуатации транспорта и интеграция данных в государственную систему. На последнее распределение разрешений ЕКМТ подали более 21 тысячи грузовиков, для которых новые правила упростят работу.

Напомним, после назначения нового руководителя государственной таможни планируют масштабную реформу: в течение 18 месяцев все работники должны пройти проверку, переаттестацию и конкурсный отбор. Как заявил член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов, это предусматривает полную "перезагрузку" службы — будут оценивать квалификацию работников, а тех, кто откажется от прохождения конкурса, будут увольнять.