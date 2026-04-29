Володимир Бугров більше не очолює КНУ: у МОН оприлюднили наказ стосовно його звільнення

Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова звільнили з посади у зв’язку із завершенням строку дії контракту.

Відповідний наказ Міністерства освіти і науки України на своїй сторінці у Facebook оприлюднив громадський діяч Олексій Ксєніч.

Згідно з документом, Володимира Бугрова звільнено з посади ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка у зв’язку із завершенням дії контракту, укладеного 29 квітня 2021 року. У наказі зазначається, що рішення ухвалене на підставі положень законодавства України про центральні органи виконавчої влади та норм Кодексу законів про працю.

Окремо вказано, що контракт із Бугровим припиняє дію саме через сплив визначеного терміну його чинності. Наразі офіційної інформації щодо того, хто тимчасово або постійно виконуватиме обов’язки керівника університету після звільнення Бугрова, немає.

Відео дня

Нагадаємо, що як писало видання "Інтерфакс-Україна" 28 квітня, Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції у справі ректора КНУ імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова щодо декларування недостовірних відомостей. Суд підтвердив порушення, пов’язані з незазначенням автомобіля Volkswagen Golf 2015 року, який, за висновками суду, перебував у його користуванні, та залишив у силі штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами перевірки декларації Бугрова встановило невідповідності майже на 900 тисяч гривень. Згодом Шевченківський районний суд Києва визнав його винним в адміністративному правопорушенні, після чого ректор подав апеляційну скаргу.

Після розгляду справи в апеляційній інстанції рішення суду першої інстанції було підтверджено. Сам Бугров зазначав, що планує продовжити викладацьку діяльність, а також наголошував, що його контракт на посаді ректора завершується наприкінці квітня 2026 року.

Водночас у Студентському парламенті КНУ припускали, що рішення суду може стати підставою для дострокового припинення його повноважень або розірвання контракту Міністерством освіти і науки України. Ба більше, у МОН уже оголосили конкурс на посаду ректора університету, а вибори заплановані на травень 2026 року.

Варто зазначити, що у 2022 році Володимир Бугров опинився у центрі скандалу після появи в Telegram анонімного каналу з матеріалами, які містили звинувачення щодо його нібито особистого життя та стосунків зі студентками. Сам же ректор КНУ заявив, що не підтверджує достовірність оприлюдненої інформації.

Загалом він заявив, що поширена в мережі інформація про "відверті" зв’язки зі студентками та співробітницями університету є частиною замовної кампанії, метою якої є його дискредитація як ректора.