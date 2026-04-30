Шахраї обібрали народну артистку України на 6 млн грн

Понад $128 тисяч і 400 тисяч гривень, а загалом понад шість мільйонів гривень, виманив у 75-річної народної артистки України шахрай, прикинувшись співробітником Служби безпеки України.

Як встановило слідство, невідомий зателефонував літній киянці, сказавши, що він із СБУ, і повідомив, що її нібито підозрюють у державній зраді, а її заощадження мають пройти перевірку на предмет російського походження, розповіли в Офісі генерального прокурора.

Щоб переконати жінку в тому, що все серйозно, їй надсилали підроблені повістки і проводили через відеозв'язок так звані обшуки.

Вона повірила шахраєві і спочатку передала долари, а після повторного дзвінка — і 400 тисяч гривень.

Правоохоронці з'ясували, що гроші отримав 36-річний житель Сумської області, який через валютний обмін перерахував їх на криптогаманці третіх осіб. За свої послуги він залишив собі $900.

Підозрюваному загрожує до років ув'язнення, якщо його вину буде доведено

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України — співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення.

За клопотанням прокуратури обрала йому запобіжний захід. Чоловіка відправили в СІЗО з альтернативою застави у понад 3,3 млн грн.

Наразі слідство встановлює коло осіб, причетних до схеми.

Як звуть потерпілу, правоохоронці замовчують.

