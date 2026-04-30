Мошенники обобрали народную артистку Украины на 6 млн грн

Свыше $128 тысяч и 400 тысяч гривен, а в общей сложности более шести миллионов гривен, выманил у 75-летней народной артистки Украины мошенник, притворившись сотрудником Службы безопасности Украины.

Как установило следствие, неизвестный позвонил пожилой киевлянке, сказав, что он из СБУ, и сообщил, что она якобы подозревается в государственной измене, а ее сбережения должны пройти проверку на предмет российского происхождения, рассказали в Офисе генерального прокурора.

Чтобы убедить женщину в том, что все серьезно, ей присылали поддельные повестки и проводили через видеосвязь так называемые обыски.

Она поверила мошеннику и сначала передала доллары, а после повторного звонка – и 400 тысяч гривен.

Правоохранители выяснили, что деньги получил 36-летний житель Сумской области, который через валютный обмен перечислил их на криптокошельки третьих лиц. За свои услуги он оставил себе $900.

Подозреваемому грозит до лет заключения, если его вина будет доказана Фото: Офис генпрокурора

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины – соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.

По ходатайству прокуратуры избрала ему меру пресечения. Мужчину отправили в СИЗО с альтернативой залога более чем в 3,3 млн грн.

Сейчас следствие устанавливает круг лиц, причастных к схеме.

Как зовут потерпевшую, правоохранители умалчивают.

