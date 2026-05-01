Міг з'їсти немите листя салату: на Львівщині у чоловіка знайшли рідкісну та небезпечну інфекцію

57-річний чоловік із Дрогобицького району потрапив до Львівської обласної інфекційної лікарні у важкому стані з рідкісним інфекційним ураженням головного мозку.

Спочатку лікарі думали, що в нього грип або пневмонія, оскільки він поступив до медзакладу близько двох тижнів тому, а захворювання почалося з високої температури та болю в горлі, розповіла журналістам LVIV.MEDIA завідувачка діагностичного відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Алексанян. Однак справжній діагноз виявився дуже несподіваним.

"Після детального обстеження ми побачили, що це захворювання головного мозку — менінгоенцефаліт. Пацієнта через погіршення стану перевели в реанімацію, провели люмбальну пункцію, посіяли ліквор і кров. Згодом стало зрозуміло, що збудник буде незвичайним, небанальним", — каже вона. Лабораторні дослідження підтвердили рідкісний збудник — Listeria monocytogenes.

Відео дня

Алексанян констатує, що цей діагноз доволі рідкісний і важкий, загрожує інвалідністю і навіть летальним результатом. Лікарям вдалося стабілізувати стан пацієнта, його вже перевели з реанімаційного відділення.

"Стан зараз важкий, але зі значним поліпшенням", — зазначили в лікарні.

Попереду у пацієнта — продовження лікування, а потім — контрольна пункція та аналіз спинномозкової рідини, після чого медики визначаться з подальшим лікуванням і випискою.

Що стало джерелом зараження, поки що не з'ясували. Медики кажуть, що бактерія, яка спричинила інфекцію, найчастіше передається через забруднені харчові продукти. Потенційним фактором ризику можуть бути немиті овочі, зелень, але найчастіше — салатні мікси.

"Такі збудники переважно передаються при вживанні забруднених продуктів. Зокрема, в Європі були описані спалахи після вживання упакованого листя салату, яке нібито не потрібно мити. Насправді його обов'язково потрібно мити під проточною водою, навіть якщо на упаковці написано, що воно промите", — пояснила Алексанян.

Вона додала, що перед тим, як захворіти, чоловік відпочивав у комплексі та харчувався не тільки вдома, тому точно встановити, де саме могло статися зараження, складно.

Лістеріоз — це відносно рідкісне, але одне з найсерйозніших харчових інфекційних захворювань. За даними ВООЗ, хвороба трапляється нечасто, проте через високу частку важких випадків становить значну загрозу для здоров'я.

У важких випадках інфекція може поширюватися за межі кишківника і спричиняти сепсис, менінгіт або менінгоенцефаліт.

