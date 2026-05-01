Мог съесть немытые листья салата: на Львовщине у мужчины нашли редкую и опасную инфекцию

57-летний мужчина из Дрогобычского района попал во Львовскую областную инфекционную больницу в тяжелом состоянии с редким инфекционным поражением головного мозга.

Сначала врачи думали, что у него грипп или пневмония, поскольку он поступил в медучреждение около двух недель назад, а заболевание началось с высокой температуры и боли в горле, рассказала журналистам LVIV.MEDIA заведующая диагностическим отделением Львовской областной инфекционной больницы Тамила Алексанян. Однако настоящий диагноз оказался очень неожиданным.

"После детального обследования мы увидели, что это заболевание головного мозга — менингоэнцефалит. Пациента из-за ухудшения состояния перевели в реанимацию, провели люмбальную пункцию, посеяли ликвор и кровь. Впоследствии стало ясно, что возбудитель будет необычным, небанальным", — говорит она. Лабораторные исследования подтвердили редкий возбудитель – Listeria monocytogenes.

Алексанян констатирует, что этот диагноз довольно редкий и тяжелый, чреват инвалидностью и даже летальным исходом. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента, его уже перевели из реанимационного отделения.

"Состояние сейчас тяжелое, но со значительным улучшением", — отметили в больнице.

Впереди у пациента — продолжение лечения, а затем — контрольная пункция и анализ спинномозговой жидкости, после чего медики определятся с дальнейшим лечением и выпиской.

Что стало источником заражения, пока не выяснили. Медики говорят, что бактерия, которая вызвала инфекцию, чаще всего передается через загрязненные пищевые продукты. Потенциальным фактором риска могут быть немытые овощи, зелень, но чаще всего салатные миксы.

"Такие возбудители преимущественно передаются при употреблении загрязненных продуктов. В частности, в Европе были описаны вспышки после употребления упакованных листьев салата, которые якобы не нужно мыть. На самом деле его обязательно нужно мыть под проточной водой, даже если на упаковке написано, что он промыт", — объяснила Алексанян.

Она добавила, что перед тем, как заболеть, мужчина отдыхал в комплексе и питался не только дома, поэтому точно установить, где именно могло произойти заражение, сложно.

Листериоз – это относительно редкое, но одно из самых серьезных пищевых инфекционных заболеваний. По данным ВОЗ, болезнь случается нечасто, однако из-за высокой доли тяжелых случаев представляет значительную угрозу для здоровья.

В тяжелых случаях инфекция может распространяться за пределы кишечника и вызывать сепсис, менингит или менингоэнцефалит.

