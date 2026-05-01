Підозрюваний у вбивстві Парубія визнав свою провину (відео)

Михайло Сцельников, якого підозрюють у вбивстві екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія, визнав, що це він позбавив життя політика.

Засідання у справі про вбивство Андрія Парубія відбувається 1 травня у Франківському районному суді Львова, повідомляє "Суспільне. Львів".

Чоловік визнав себе винним лише за частиною інкримінованих йому статей ККУ: у вбивстві Андрія Парубія, публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації та носінні, зберіганні та придбанні вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, повідомляє "Суспільне. Львів".

Уляна Парубій виступила проти обміну Сцельникова в Росію.

"Злочинець або злочинці, йдучи на цей злочин, розраховують і сподіваються зараз, що навіть у разі справедливого рішення суду їх обміняють на вимогу Росії. Це неприпустимо. Я вірю, що суд знайде для цього відповідну юридичну форму і не допустить такої ситуації — обміну", — заявила вона.

Відео дня

Юрій Зошій нагадав про заявлений цивільний позов до підсудного на 15 мільйонів гривень, який було подано вдовою політика Уляною Парубій та його дочкою Яриною.

У чому звинувачують Михайла Сцельникова

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія інкримінують такі злочини:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного діяча, вчинене у зв'язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання і придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Якщо його провину буде доведено, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Убивство Парубія — що відомо

30 серпня у Львові невідомий застрелив Андрія Парубія. Слідство встановило, що нападник був у формі кур'єра доставки: він підійшов до політика, зробив кілька пострілів і зник на електровелосипеді.

Убивство Андрія Парубія зафіксували відеокамери

У ніч на 1 вересня в Хмельницькій області було затримано чоловіка, якого підозрюють у причетності до вбивства Парубія. Його звуть Михайло Сцельников, йому 53 роки.

У залі суду затриманий зробив першу заяву про те, чому пішов на цей злочин. Також він пояснив, що вийшов на зв'язок із представниками Росії під час спроби розшукати зниклого безвісти сина, військового ЗСУ.

Поліція з'ясувала, що підозрюваний після вбивства збирався виїхати на Хмельниччину і переховуватися там певний час, а 1 вересня мав отримати інформацію безпосередньо від свого куратора для незаконного виїзду за кордон України.

Під час розслідування з'ясувалося, що тіло загиблого українського військовослужбовця Михайла-Віктора Сцельникова, позивний "Лемберг", тривалий час перебувало в Чернігові після обміну тіл загиблих, коли його батько вчинив замах на колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Російські обіцянки передати тіло сина в обмін на злочин виявилися неправдивими.

Син Михайла Сцельникова воював у складі 93-ї окремої механізованої бригади і зник безвісти під Бахмутом у травні 2023 року. з березня 2026 року з ним попрощалися у Львові.

Пізніше мати загиблого українського воїна Олена Чернінька і колишня дружина вбивці зізналася, що Михайло Сцельніков посварився зі своїм сином після того, як той вступив до лав Збройних сил України. І після сварки син скрізь заблокував батька.

Нагадаємо, на честь Андрія Парубія перейменували площу у Львові.