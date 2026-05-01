Подозреваемый в убийстве Парубия признал свою вину (видео)

Михаил Сцельников, которого подозревают в убийстве экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, признал, что это он лишил жизни политика.

Заседание по делу об убийстве Андрея Парубия проходит 1 мая во Франковском районном суде Львова, сообщает "Суспільне. Львів".

Мужчина признал себя виновным только по части инкриминируемых ему статей УК: в убийстве Андрея Парубия, публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации и ношении, хранении и приобретении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, сообщает "Суспільне. Львів".

Ульяна Парубий выступила против обмена Сцельникова в Россию.

"Преступник или преступники, идя на это злодеяние, рассчитывают и надеются сейчас, что даже в случае справедливого решения суда их обменяют по требованию России. Это недопустимо. Я верю, что суд найдет для этого соответствующую юридическую форму и не допустит такой ситуации — обмена", — заявила она.

Юрий Зоший напомнил о заявленном гражданском иске в подсудимому на 15 миллионов гривен, который был подан вдовой политика Ульяной Парубий и его дочерью Яриной.

В чем обвиняют Михаила Сцельникова

Подозреваемому в убийстве Андрия Парубия инкриминируют следующие преступления:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное в связи с его государственной и общественной деятельностью, по предварительному сговору группой лиц);

ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение и приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 (глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию РФ против Украины, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Если его вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Убийство Парубия — что известно

30 августа во Львове неизвестный застрелил Андрея Парубия. Следствие установило, что нападавший был в форме курьера доставки: он подошел к политику, произвел несколько выстрелов и скрылся на электровелосипеде.

Убийство Андрея Парубия зафиксировали видеокамеры

В ночь на 1 сентября в Хмельницкой области был задержан мужчина, которого подозревают в причастности к убийству Парубия. Его зовут Михаил Сцельников, ему 53 года.

В зале суда задержанный сделал первое заявление о том, почему пошел на это преступление. Также он пояснил, что вышел на связь с представителями России во время попытки разыскать пропавшего без вести сына, военного ВСУ.

Полиция выяснила, что подозреваемый после убийства собирался выехать в Хмельницкую область и скрываться там определенное время, а 1 сентября должен был получить информацию непосредственно от своего куратора для незаконного выезда за границу Украины.

Во время расследования выяснилось, что тело погибшего украинского военнослужащего Михаила-Виктора Сцельникова, позывной "Лемберг", долгое время находилось в Чернигове после обмена тел погибших, когда его отец совершил покушение на бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Российские обещания передать тело сына в обмен на преступление оказались ложными.

Сын Михаила Сцельникова воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады и пропал без вести под Бахмутом в мае 2023 года. з марта 2026 года с ним попрощались во Львове.

Позже мать погибшего украинского воина Елена Чернинька и бывшая жена убийцы призналась, что Михаил Сцельников поссорился со своим сыном после того, как он вступил в ряды Вооруженных сил Украины. И после ссоры сын везде заблокировал отца.

Напомним, в честь Андрея Парубия переименовали площадь во Львове.